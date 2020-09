PM: Nutzt die Macht von Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Ary and the Secret of Seasons (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ary and the Secret of Seasons ist ein einzigartiger 3D-Plattformer, in dem sich Spieler auf eine Reise durch die Welt von Valdi begeben und die Jahreszeiten kontrollieren müssen, um Rätsel zu lösen, Gegner zu bekämpfen und die Ordnung in Valdi wiederherzustellen, nachdem die Jahreszeiten ins Chaos gestürzt wurden!

Aryelle, die von den Dorfbewohnern auch liebevoll Ary genannt wird, ist ein junges Mädchen, das sich durch ihren starken Willen und ihre Bereitschaft auszeichnet, Verantwortungen zu übernehmen, für die sie die Erwachsenen noch viel zu jung halten. Ihr Vater, der gegenwärtige Hüter des Winters, wurde verletzt und ihr Bruder ist während seiner Ausbildung verschwunden. Als die Hüter der Jahreszeiten eine Versammlung einberufen, um die jüngste Störung im Gleichgewicht der Jahreszeiten zu diskutieren, trotzt Ary jeder Tradition und nimmt anstelle ihres Vaters an der Versammlung teil.

Die Hüter der Jahreszeiten sowie andere Charaktere, denen Ary auf ihrer Reise durch Valdi begegnet, unterschätzen sie oft aufgrund ihres Alters und versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sie nichts bewirken könne und keine Risiken eingehen sollte. Aber Ary, die temperamentvolle und eigensinnige Abenteurerin, lässt sich davon nicht beirren! Und so begibt sie sich allen Widerworten zum Trotz auf eine Reise voller Gefahren, um ihre Freunde, ihre Familie und ihre Heimat zu retten!

Die Legende besagt, dass vor 1000 Jahren ein böser Magier die Welt von Valdi befiel und an den Rand der Vernichtung brachte. Nur die Hüter der Jahreszeiten und ein legendärer Held konnten sich gegen den bösen Magier erheben, um die Welt zu retten.

Doch nun wurde die Welt erneut ins Chaos gestürzt und die Jahreszeiten sind aus den Fugen geraten. Arys Reise führt sie quer durch die Welt von Valdi, um den Ursprung des Chaos zu finden und die Ordnung wiederherzustellen.

Valdi ist eine idyllische Welt, die von einem atmosphärischen Orchester-Soundtrack untermalt wird, der jeder Region einen einzigartigen Charme verleiht. Es gibt insgesamt fünf Gebiete: vier Regionen – von denen jede eine der Jahreszeiten repräsentiert – und einen zentralen Knotenpunkt, die Kuppel der Jahreszeiten. Jede Region bringt einzigartige Landschaften und Rätsel mit sich. Mit jeder neuen Kraft, die Ary erlernt, können die Spieler in unterschiedliche Regionen zurückkehren, um neue Pfade zu Schätzen und Quests zu entdecken.

Im Laufe ihrer Reise werden Ary von den Hütern der Jahreszeiten immer wieder neue Kräfte verliehen. Es gibt unzählige Tempel, Pfade und neue Schauplätze zu erkunden und wer sich der Herausforderung annimmt und sie alle findet, wird mit unglaublichen Schätzen belohnt!

Außerdem findet Ary auf ihren Reisen immer wieder neue Outfits und Waffen. Egal, ob ihr die Schurken lieber mit einem Holzlöffel oder einem mächtigen Schwert vermöbelt. Hauptsache, sie werden vermöbelt!

„Ary entsprang meiner Vision, wie es wohl wäre, mit den Jahreszeiten zu spielen, sowie meiner Liebe für nostalgische PS2-Spiele. Das Spiel bietet eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre, die wahrscheinlich dadurch entsteht, dass ihr euch ständig gegen die Erwachsenen auflehnen müsst, aber natürlich auch dadurch, das ihr mit den Jahreszeiten experimentieren könnt. Im Verlauf des Spiels können die Spieler immer wieder neue Verweise auf die Klassiker der PS2-Ära entdecken. Ary ist eine schillernde Heldin, die euch garantiert bezaubern wird!“

Meistert die Jahreszeiten in Ary and the Secret of Seasons ab 1. September auf PS4.