TGS20: Live-Stream-Übersicht veröffentlicht // Lineups von Capcom und mehr

Nach der Messe ist vor der Messe. Die diesjährige Online-Version der Gamescom ist gerade erst, mit positiver Bilanz, beendet worden, da steht bereits die nächste Veranstaltung in den Startlöchern. Auch wenn die Tokyo Game Show, die in diesem Jahr vom 24.-27. September stattfindet, stark auf den asiatischen Markt zugeschnitten ist und dadurch die mobilen Plattformen viel stärker gewichtet werden, so werden auch auf diesem Event durchaus interessante Informationen für die Spieler in unseren Breitengraden bekanntgegeben.

GamersGlobal und seine Community ist mit der Tokyo Game Show besonders verbunden. Sei es durch regelmäßige Berichterstattung in Form von News, die, wenn auch nicht in jedem Jahr, durch Vor-Ort-Berichterstattung ergänzt wird und dann zusätzliche Videoreportagen sowie Behind-the-Scene-Galerien bietet (zur Vor-Ort-Berichterstattung der TGS 2017).

Wie viele Messen in diesem Jahr, so findet auch die Tokyo Game Show nur virtuell und online statt. Die Organisatoren, verantwortlich ist die Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), haben nun die Übersicht der offiziellen Live-Streams veröffentlicht. Zeitgleich haben einige Publisher bereits ihr Lineup zur TGS 2020 veröffentlicht. Im Anschluss gehen wir nur auf die bekannten Inhalte ein, eine komplette Aufstellung sämtlicher Publisher und der ihnen zugeteilten Zeiten erhaltet ihr im englischsprachigen PDF mit der Stream-Übersicht oder der Grafik zu dieser News.

Übertragen werden diese Shows auf dem offiziellen Kanal der TGS auf Youtube. Alternativ könnt ihr auch das Online-Programm der TGS 2020 nutzen, die euch für die Programmpunkte einzelne Landingpages bereitstellt (zum Umschalten auf Englisch den Pfeil in der rechten oberen Ecke anklicken). Vereinzelt übertragen die Publisher ihre Streams auch selber auf ihren Kanälen und in zusätzlichen Sprachfassungen. In diesem Fall haben wir euch diese Links in der Auflistung ergänzt.