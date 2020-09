Gamescom 2020: Positive Bilanz // 2021 mit Hybrid-Konzept

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Gamescom 2020 als erste große Spielemesse überhaupt komplett digital statt. Vom 27. bis 30. August 2020 wurde auf vielen verschiedenen Kanälen auf der offiziellen Messe-Website kostenlos gestreamt – mit eigenen Anlaufplätzen für Sparten wie die Indie Booth Arena, Panels für Entwickler oder das Cosplay Village. Nun zog die KoelnMesse positive Bilanz.

Die Eröffnungsveranstaltung Gamescom Opening Night Live hat über 2 Millionen Zuschauer erreicht und gehört damit zu den Top 3 der größten Internationalen Gaming-Event-Livestreams. Insgesamt wurde ein Publikum aus 180 Ländern angezogen. Auch mit der Resonanz in den sozialen Medien wie Twitter und TikTok zeigt sich die KoelnMesse sehr zufrieden.

Gleichzeitig wurden Änderungen für die Gamescom 2021 bekannt gegeben. So wird die Spielemesse einen Tag später als gewohnt anfangen und enden: Der Startschuss fällt am Mittwoch, dem 25.8.2021, und am Sonntag, dem 29.8.2021, endet das Event. Nach dem Lob für die diesjährige digitale Messe überrascht die Ankündigung wenig, für die Gamescom 2021 zweigleisig zu fahren: Die Veranstaltung soll sowohl Programm auf dem Kölner Messegelände als auch auf digitalen Kanälen bieten.