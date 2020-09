Ubisoft ernennt Virginie Haas zum Chief studios Operating Officer

Via Pressemitteilung hat Ubisoft bekannt gegeben, dass es einen erneuten Wechselt in der Führungsriege geben wird. Das bisherige Vorstandsmitglied Virginie Haas wird als Chief Studios Operating Officer eingesetzt. Damit ersetzt sie Christine Burgess-Quémard, die sich nach 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.

Haas selbst sagt zu ihrer neuen Aufgabe:

Es ist mir eine Ehre, Ubisoft beizutreten und Christine Burgess-Quémard nachzufolgen und mit so talentierten und zielstrebigen Menschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Ich freue mich sehr darauf, am nächsten Kapitel [von Ubisoft] mitzuwirken.

Diese Reorganisation dürfte mit der angekündigten Neuausrichtung des Editorial Boards einhergehen. Durch diese Maßnahme wolle man bei Ubisoft sicherstellen, dass weniger Spiele nach Schema F, aka der berühmten Ubisoft-Formel, produziert werden.