PM: Das verrät die NBA 2K21 Demo über das Spiel (Sony Playstation Blog)

Das Motto der heiß erwarteten Basketball-Simulation „NBA 2K21“ lautet „Everything is Game“ und ihr könnt euch selber schon mal von einigen Neuerungen und Verbesserungen der kommenden Edition selber überzeugen. Ladet euch dazu die kostenlose Demo aus dem PlayStation Store herunter und ihr könnt fünf freie Spiele absolvieren, die erweiterte Pro Stick-Steuerung ausgiebig testen sowie euren Wunsch-Player in „Mein Spieler“ erstellen. Wir haben uns die Inhalte der NBA 2K21 Demo bereits angeschaut und sagen euch, was ihr beim Ausprobieren schon alles über das komplette Spiel erfahrt.

NBA 2K21-Demo

Kostenlos

Mit der Rückkehr des beliebten Mein Spieler-Builders werdet ihr garantiert eine ganze Weile euren Spaß haben. Hier bestimmt ihr akribisch das Aussehen eurer kommenden NBA-Legende, modelliert ein Gesicht nach euren Vorstellungen (oder nutzt über die NBA 2K21-App die Option euer eigenes Gesicht zu scannen), legt die Statur, Körpergröße und Position auf dem Court fest und verteilt Attribute und Fähigkeiten nach euren Vorstellungen. Hifreich sind dabei die Anzeige von Tortendiagrammen, die euch auf einen Blick erkennen lassen, wie eure bisherige Auswahl Fähigkeiten wie Finishen und Defense oder das körperliche Potential beeinflusst. So bekommt ihr schnell eine Vorstellung, welche Builds möglich sind. Neu sind zum Beispiel auch übergroße 2-Meter-Point-Guards, wenn ihr diese Position als Leader gerne spielen würdet. Klasse: Die Daten können von der Demo in das Hauptspiel übernommen werden und ihr legt in der Vollversion dann gleich mit dem bereits erstellten Build los.

Frisch überarbeitet wurde auch das beliebte Plakettensystem, in dem ihr Plakettenpunkte investiert, um euch möglicherweise spielentscheidende Vorteile zu verschaffen. Platziert Bronze-, Silber- oder Goldauszeichnungen, um beispielsweise als Finisher mit Abschlussbestie, Akrobat oder Dropstepper euren Fähigkeiten ein Upgrade zu verpassen. Die Entwickler von Visual Concepts haben sich seit NBA 2K20 eine detaillierte Übersicht über die Nutzung verschafft und die Auswahl neu gestaltet.

Wenn ihr euch in die fünf freien Spiele stürzt und mit den Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers sowie den Teams der All-Time Celtics und All-Time Lakers euer Court-Können ausprobiert, dann wird euch garantiert die überarbeitete pro Stick-Steuerung auffallen. Der rechte Analogstick dient jetzt auch als vollwertiger Dribbling-Stick und ihr habt mehr Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise haltet ihr den Stick nach links oder rechts und vollführt Escape-Dribbling-Moves oder haltet ihn nach oben für Signature-Sizeups. Mehr über das neue Handling erfahrt ihr in dem Blogpost von NBA 2K Gameplay Director Mike Wang. Die neuen Techniken könnt ihr übrigens bequem noch während des weiteren Ladevorgangs der Demo schon mal in der 2KU üben.

Aber ihr wollt ja nicht nur Dribbeln, ihr wollt Körbe werfen! Mit der Pro Stick-Steuerung erlernt ihr die Skills, die ihr braucht um vom Perimeter oder in Korbnähe spektakulär zu Punkten. Dazu müsst ihr aber das Shot-Stick-Zielen beherrschen, das von den Entwicklern komplett überarbeitet wurde. Anstatt des bekannten Timingbalkens mit einem kleinen Zielpunkt, nutzt ihr bei der Stick-Steuerung ein Echtzeit-Zielsystem, um den idealen Zeitpunkt zu finden. Dabei wird die Größe des Zielfensters je nach eurem Können, der Distanz und der Verteidigung dynamisch angepasst. Das klingt kompliziert, geht aber mit der entsprechenden Übung gut von der Hand.

NBA 2K21 für die PS4 erscheint in der Standard Edition am 4. September 2020. Der Cover-Athlet ist Damian Lillard von den Portland Trail Blazers und Vorbesteller erhalten unter anderem folgende digitale Objekte:

NBA 2K21-Vorbestellung

Jetzt vorbestellen €69,99

Ebenfalls am 4. September erscheint auch die NBA 2K21 Mamba Forever Edition mit Kobe Bryant auf dem Cover und beinhaltet unter anderem diese digitalen Goodies:

NBA 2K21 Mamba Forever Edition-Vorbestellung

Jetzt vorbestellen €99,99