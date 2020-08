PM: Drake Hollow ab sofort auf Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen in der Düsterwelt, Abenteurer! Ab sofort spielst Du das neue Drake Hollow von The Molasses Flood auf Xbox One und im Xbox Game Pass. Und auch Spieler auf Windows 10 PC werden die skurrile Welt schon bald erkunden. Nach ihrem Debut-Titel The Flame in the Flood erschafft das Studio-Team eine skurrile Welt bevölkert von putzigen Bewohnern voller Magie, Licht aber auch Schatten. Betritt die mysteriöse Düsterwelt und erlebe ein mitreißendes Abenteuer mit Aufbau-Inhalten, actionreichen Kämpfen und optionalem Multiplayer.

Drake Hollow ist ein actionreicher Titel, in dem Du alleine oder mit Freunden eine fremde Welt betrittst und ein kleines Dorf aufbaust. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Düsterwelt ist eine verdorbene Spiegelung der realen Welt. Hier triffst Du auf die putzigen Dragoras, kleine Pflanzenwesen, die die Düsterwelt bevölkern und Deine Hilfe brauchen, um zu überleben. Beschütze die Dragoras während Du eine giftige von Äther durchzogene Insellandschaft auf der Suche nach wertvollen Baumaterialien für Dein Lager erkundest. Verteidigung ist in der Düsterwelt der Schlüssel zum Sieg, denn Horden wilder Bestien lauern nur darauf, Dich und Deine Dragoras anzugreifen. Also bewaffne Dich mit einer großen Auswahl unkonventioneller Waffen wie Tennisschlägern, Unkraut-Vernichtern oder Stuhlbeinen und lehre die unheilvollen Kreaturen das Fürchten.

Während Du nach den lebenswichtigen Materialien suchst, bist Du jederzeit auf der Hut vor Hinterhalten und allerlei anderen Überraschungen. Doch Mut und Risikobereitschaft werden belohnt! Bei der Untersuchung der vielen Winkel und Ecken der Düsterwelt findest Du nicht nur wertvolle Schätze, sondern deckst auch geheimnisvolle Mysterien auf. Doch auch Deine kleinen Begleiter wollen gepflegt werden. Die Dragoras werden hungrig, durstig, brauchen einen Schlafplatz und können – im wahrsten Sinne des Wortes – vor Langeweile sterben! Am besten hältst Du sie bei Laune, indem Du ihnen hüpfende Gymnastikbälle zum Spielen gibst und ein Marionettentheater für die Unterhaltung aufbaust. Apropos Bauen: Lege vor dem Erkunden der Wildnis am besten ein stabiles Versorgungsnetz an, das die lebenswichtigen Ressourcen einfach und schnell zurück in Dein Lager transportiert. Stelle Dich den Herausforderungen von Drake Hollow und finde heraus, was die Düsterwelt mit Deiner Heimatwelt verbindet.

Drake Hollow von The Molasses Flood ist ab sofort als digitaler Titel für Xbox One und im Xbox Game Pass verfügbar. Der Release für Windows 10 PC und Steam folgt in Kürze.

