PM: So viel Spaß bringt die NBA 2K21 Demo (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wenn ihr euch noch vor dem offiziellen Erscheinungstermin von NBA 2K21 am 4. September einen Eindruck über die aktuelle Version der Fan-favorisierten Basketball-Simulation verschaffen möchtet, dann ladet euch einfach die kostenlose Demo aus dem PlayStation-Store. Was ihr alles auf dem Court ausprobieren könnt und wie viel Spaß schon die Demo bringt, haben wir für euch zusammengefasst.

NBA 2K21-Demo

Kostenlos

Eine der ganz großen Neuerungen in „NBA 2K21“ ist die deutliche Erweiterung der Pro Stick-Steuerung. Ihr drückt beim Abschluss am Korb oder beim Dribbeln nicht mehr nur die entsprechenden Tasten, sondern nutzt alternativ den rechten Analogstick für spektakuläre Moves, zum Beispiel Escape-Dribbling oder Signature-Sizeups. Im Abschnitt 2KU bekommt ihr wichtige Tipps und könnt ganz in Ruhe eure Ballbeherrschung perfektionieren. Am besten macht ihr das kurz nach dem ihr den Download angestoßen habt, die 2KU steht euch zur Verfügung, während der Rest des Demo noch geladen wird.

Bevor es in die freien Spiele geht und ihr die Action auf dem Spielfeld erlebt, solltet ihr unbedingt ausgiebig den Mein Spieler-Builder ausprobieren. Hier erstellt ihr euch einen und euch einen individuellen Player, mit dem ihr vom Rookie zur NBA-Legende aufsteigen werdet. Allein mit der Auswahl des Gesichts und dem akribischen optischen Feintuning von den Augen bis zu den Brauen könnt ihr eine ganze Weile verbringen. Ihr wählt eure Körperstatur sowie Körpergröße, verteilt Attributspunkte für eure Fähigkeiten und bestimmt euer Profil in den Bereichen Stärke, Mobilität und Vertikal schön übersichtlich mit Kuchendiagrammen. Sucht euch noch ein „Entfesselt“, sozusagen eure Spezialfähigkeit, aus und bestreitet nach dem Erstellen gleich schon das erste Spiel. Wenn euch euer Spielcharakter gefällt, könnt ihr die Daten in die Vollversion übernehmen und einer steilen Karriere steht nichts mehr im Wege.

Übrigens: Wenn ihr euch vorab die NBA 2K21 App auf das Smartphone installiert und mit eurem PSN-Konto verknüpft, dann scannt doch schon mal euer Gesicht und nutzt die Daten im Mein Spieler-Builder, so erstellt ihr einen wirklich individuellen Traumspieler.

Zugegeben, die Spielerstellung macht schon richtig Laune und wir könnten Stunden mit dem umfangreichen Baukasten verbringen, aber jetzt ist es Zeit für Ball-Action. In der Demo stehen euch fünf freie Spiele zur Verfügung, in denen ihr die insgesamt vier zur Verfügung stehenden Teams auf jeden Fall einmal ausprobieren könnt. Zur Auswahl habt ihr die aktuelle Aufstellung der Milwaukee Bucks und Los Angeles Clippers sowie die grandiosen Teams der All-Time Celtics und All-Time Lakers, in denen zum Beispiel Superstars wie der leider viel zu früh verstorbene Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Jerry West oder Kareem Abdul-Jabbar auflaufen.

Auf dem Feld könnt ihr dann gleich gegen die besten Spieler der Liga euer Können im Dribbeln, Passen, Blocken und Werfen unter Beweis stellen und spektakuläre Korbaktionen abliefern, die von den professionellen Kommentatoren dann auch entsprechend gewürdigt werden. Allerdings müsst ihr auch harsche Kritik einstecken, wenn euch einfach kein Korb gelingt oder ihr in der Defense kläglich versagt. Die Steuerung ist extrem einsteigerfreundlich und auch Basketball-Frischlingen gelingt es Punkte zu erzielen. Aber erst wenn ihr die Pro Stick-Steuerung richtig beherrscht und perfektes Timing beweist, zeigt ihr der Konkurrenz, wer den Court beherrscht.

Leider ist eben nach fünf freien Spielen auch schon Schluss mit der Demo, die absolut Lust auf mehr NBA 2K21 gemacht hat. Wir können es einfach nicht mehr erwarten eine eigene Karriere zu starten und mit unserem Spieler in die Liga der All-Stars aufzusteigen.

NBA 2K21 für die PS4 erscheint in der Standard Edition am 4. September 2020. Der Cover-Athlet ist Damian Lillard von den Portland Trail Blazers und Vorbesteller erhalten unter anderem folgende digitale Objekte:

NBA 2K21-Vorbestellung

Jetzt vorbestellen €69,99

Ebenfalls am 4. September erscheint auch die NBA 2K21 Mamba Forever Edition mit Kobe Bryant auf dem Cover und beinhaltet unter anderem diese digitalen Goodies:

NBA 2K21 Mamba Forever Edition-Vorbestellung

Jetzt vorbestellen €99,99