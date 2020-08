MoMoCa #361

Teaser Nach der digitalen Gamescom ist vor vielen spannenden Titeln diese Woche. Daher kredenzen Dennis und Hagen einen flotten MoMoCa, unter anderem mit Dennis' Highlights der Indie Arena Booth.

Für den monatäglichen Wochenstart begrüßen euch Dennis und Hagen, die direkt mit Themen jonglieren. So hat Hagen einige Zeit in Crusader Kings 3 gesteckt, wovon er euch am Montag in Text- und Dienstag in Videoform erzählt. Beim Test zu Iron Harvest gab es Turbulenzen, weswegen nun Dennis beim RTS Made in Germany ins Mech-Cockpit steigt. Auch wenn noch einige weitere Tests und Termine anstehen, ordnen die beiden die Gamescom 2020 aus Berichterstatter-Sicht ein, Dennis erzählt von den drei Titeln aus der Indie Arena Booth, die ihm am meisten im Gedächtnis geblieben sind, und die beiden beantworten natürlich eure Fragen. Von denen haben uns diese Woche schön viele erreicht. Fragt uns gerne weitere so Löcher in den Bauch! Alle Themen im Überblick: