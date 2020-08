GC20: War Mongrels: Echtzeittaktik im Zweiten Weltkrieg angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Mit War Mongrels haben die Entwickler von Destructive Creations zur Gamescom 2020 ihren neuesten Titel angekündigt. Bekannt und umstritten ist der Entwickler von Titeln wie Ancestors Legacy (zur Angespielt-News) vor allem durch Hatred, einen Amoklauf-Simulator. War Mongrels hingegen ist ein Echtzeit-Taktiker mit einem Setting im Zweiten Weltkrieg.

Im Zweiten Weltkrieg wurden an vielen Fronten weltweit Schlachten geschlagen, War Mongrels konzentriert sich auf die Ostfront. In den Jahren 1941 bis 1945 war die Ostfront eine der wichtigsten Landfronten der Allierten Verbündeten im Kampf gegen das Deutsche Reich, die mit ihrem "Unternehmen Barbarossa" dem anfänglichen Partner Russland ebenfalls den Kampf ansagten. In dem Spiel übernehmt ihr vor diesem Hintergrund die Rolle von zwei Wehrmachtssoldaten, die sich im Verlauf der Geschichte von einfachen Deserteuren in kompromisslose Guerillakämpfer verwandeln. Die Entwickler beschreiben dies mit den folgenden Worten:

Der Krieg hat hier viele Leben gefordert und verändert und viele Geschichten voller Mut und Kameradschaft hervorgebracht – aber auch viele Beweise für die dunkelsten Seiten des Menschen und die Verrohung der Gesellschaft. „War Mongrels“ baut auf diesen beiden gegensätzlichen Prinzipien unserer Psyche auf.

Viele Details zur Mechanik des Spiels sind noch nicht bekanntgegeben worden, die Beschreibung lässt jedoch einen soliden Genrevertreter vermuten: Der Titel verwendet Iso-Grafik, in der ihr eure Protagonisten und ihr Team steuert. Dabei hat jede Figur ihr eigenes Set an Fähigkeiten, die Vor- und Nachteile für bestimmte Aufgaben oder im Umgang mit der Ausrüstung mit sich bringen. Zudem existiert eine interaktive Umgebung, die euch vielfältige Lösungsmöglichkeiten für eure Missionen bereitstellen soll.

Zusätzlich plant Destructive Creations die Möglichkeit des Zusammenspielens mittels eines Online-Koop-Modus und will "Geschichtsstunden" mit Hintergrundinformationen zu "Ereignissen, Daten, Orten, Waffen, Uniformen" sowie historische Artikel im Spiel unterbringen.

Wenn alles wie geplant verläuft, soll War Mongrels im dritten Quartal 2021 für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Xbox Series X erscheinen.