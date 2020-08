GC20: Medieval Dynasty entführt euch ins Mittelalter // Neuer Trailer

PC

In einem Interview mit der Studioredaktion der aktuell laufenden Gamescom 2020 verriet Entwickler Toplitz Productions einige Neuigkeiten zur kommenden Lebens-Simulation Medieval Dynasty. Auch wenn das Spiel optisch und vom Setting her an Kingdom Come - Deliverance erinnert, soll es den Spieler weniger in eine epische Storyline, sondern vielmehr noch näher an das einfache mittelalterliche Leben heranführen.

Als Abkömmling einer Familie soll ihr das entbehrungsreiche Leben in einem Dorf kennenlernen, tägliche Arbeiten verrichten, Rohstoffe an- und abbauen, mit Waffen trainieren, Jagen und euch den Gefahren der Wildnis stellen können. Zahlreiche unterschiedliche Quests und Questreihen sollen euch in Interaktion mit der Umwelt und den NPCs bringen, deren Lebensspanne genauso simuliert werden soll wie der Wechsel der Jahreszeiten und die baulichen Veränderungen in der eigenen Siedlung. Dafür könnt ihr Häuser bauen, Felder anlegen, Gegenstände craften und Kämpfe bestreiten.

Funfact: Solltet ihr euch mit einer Quest zuviel Zeit lassen, kann es passieren, dass der Questgeber in der Zwischenzeit beispielsweise an Altersschwäche verstirbt und ihr keine Möglichkeit mehr habt die Aufgabe abzuschließen. Die Entwickler erwägen zwar im Rahmen des Early Access, der am 17.9.2020 auf Steam beginnen soll, in einzelnen Fällen Quests zu "vererben", das würde aber nicht immer Sinn ergeben.

Die Dynastie steht im Spiel nämlich im Mittelpunkt und ermöglicht es euch als Sohn, Tochter, Enkel oder Enkelin eure Geschicke fortzuführen, auch wenn euer Startcharakter längst das Zeitliche gesegnet hat. Nach Angaben der Entwickler sollen euch im fertigen Spiel hunderte von Stunden an Spielzeit geboten werden. Die für September vorgesehene Alpha-Version soll bereits über 40 Stunden Spielzeit bieten und vorerst nur für PC erscheinen.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für das fertige Spiel existiert noch nicht. Den aktuellen Trailer haben wir euch im Anschluss eingebunden.