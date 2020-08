GC20: Aragami 2 angekündigt // Trailer zum Stealth-Action-Titel

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Aragami 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Entwickler Lince Works hat auf der Gamescom die Gelegenheit genutzt, mit Aragami 2 die Fortsetzung ihres erfolgreichens Stealth-Action-Titels Aragami von 2019 anzukündigen. Im Rahmen der Ankündigung wurde ein entsprechender Reveal-Trailer gezeigt, das besagte Video-Material haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben, mittels der bewegten Bilder könnt ihr euch erste Impressionen aus dem kommenden Titel einholen.

Im Sequel schlüpft ihr erneut in den namensgebenden Samurai, um in der Singleplayer-Kampagne für eure Dorfgemeinschaft gegen die Versklavung durch feindliche Invasoren zu kämpfen und diverse Missionen auszuführen. Dabei setzt ihr unter anderem auf Wendigkeit und Stealth-Manöver, um aus dem Verborgenen zu agieren zu sein und fertigt eure eigenen Waffen und Rüstungen an. Auf dem Weg zum Elite-Krieger werdet ihr Zugriff auf drei verschiedene Talentbäumen und diverse mächtige Schattenkräfte bekommen, die euch euren eigenen Spielstil formen lassen. Als neues Feature soll zudem ein Koop-Modus enthalten sein, in dem ihr euch zu drei weiteren Clanmitgliedern zusammenschließt und somit eine tödliche Attentäter-Gruppe bildet.

Aragami 2 soll 2021für PC, Xbox One, PS4 sowie für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen,