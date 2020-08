GC20: Desperados 3: Erster DLC "Late to the Party" erscheint am 2.9.

PC XOne PS4

Zur derzeit stattfindenden Gamescom 2020 haben Publisher THQ Nordic und die Münchner Mimimi Studios die Veröffentlichung des ersten DLC für ihr Echtzeit-Taktik-Spiel Desperados 3 (zum Test+ mit Video) und dessen Release-Datum angekündigt: Am 2. September erscheint Desperados 3: Money for the Vultures - Part 1 - Late to the Party für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Der DLC ist Teil des Season-Pass und soweit bekannt nicht einzeln erhältlich. Bisher wurden im Rahmen der zwei größeren Updates jeweils eine Handvoll sogenannte "Herausforderungen" kostenlos veröffentlicht, deren Anzahl damit seit Erscheinen von fünf auf 13 angewachsen ist. Dies sind jedoch von der Story losgelöste und unabhängige Aufgaben. Late to the Party ist die erste von drei Missionen des Season-Pass, der kostenpflichtig erscheint und der die Geschichte nach den Geschehnissen des Hauptspiels fortsetzt.

Desperados 3 könnt ihr derzeit digital auf Steam und GOG für 49,99 Euro erstehen. Der Season-Pass steht ebenfalls auf Steam und GOG für 12,99 Euro zum Vorbestellen bereit.