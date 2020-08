GC20: The Stone of Madness: Frühneuzeitliche Schleich-Taktik im Kloster

PC Switch Xbox X PS5

Zur derzeit stattfindenden Gamescom haben die Teku Studios mit ihrem Publisher Merge Games das Echtzeit-Schleich-Taktik-Spiel The Stone of Madness angekündigt.

Angesiedelt ist The Stone of Madness im späten 18. Jahrhundert in einer von spanischen Mönchen betreuten Irrenanstalt nahe der Pyrenäen. In dieser wurden fünf Personen unter mysteriösen Umständen eingesperrt. Grausamen Bestrafungen ausgesetzt und verzweifelt seid ihr als Spieler ihre einzige Hoffnung: Ihr müsst einen Plan entwickeln und ihnen zur Flucht verhelfen, damit sie letztendlich nicht dem Wahnsinn anheimfallen.

Ihr steuert die Charaktere in einer Iso-Ansicht im Stil des Künstlers Francisco de Goya sowie in Echtzeit durch das abgeschiedene Kloster. Auf der Flucht soll es sich lohnen, einen erforschenden Ansatz zu verfolgen, im Gebäude sind Geheimnisse versteckt, die hilfreich zum Erreichen eurer Ziele sein können. Doch müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen und die geistige Gesundheit der euch anvertrauten Spielfiguren genau im Auge behalten. Denn je nach Aktion verschlechtert sich diese und kann ihnen am Ende den namensgebenden "Stein des Wahnsinns" einbringen. Diesen einmal eingesackt schränkt es eure Aktionsmöglichkeiten durch Mali wie Paranoia, Demenz oder plötzliche Gewaltausbrüche ein. Außerdem müsst ihr aufpassen, das euch die Wachen nicht erwischen, diese gehen beileibe nicht zimperlich mit Ausbrechern um.

The Stone of Madness generiert seine Spielwelt mit jedem Durchgang neu, so wollen euch die Entwickler einen hohen Wiederspielwert bieten. Das Spiel soll im Frühjahr 2021 für PC, Playstation 5, Switch und Xbox Series X erscheinen.