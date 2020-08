GC20: Remothered - Broken Porcelain Horror-Adventure im neuen Trailer

PC Switch XOne PS4

Bereits im letzten Jahr wurde Remothered - Broken Porcelain auf der Gamescom angekündigt. Anlässlich des diesjährigen, rein digital stattfindenden Events, hat Publisher Modus Games einen frischen Trailer zu dem Horror-Actionadventure veröffentlicht. Das Spiel ist der Nachfolger zum 2017 erstmals im Early-Access veröffentlichten Remothered - Tormented Fathers.

Das Sequel erhält neue Protagonisten, das Setting des alten und mysteriösen Ashmann Inn bleibt jedoch erhalten. So übernehmt ihr in Broken Porcelain die Steuerung von gleich zwei Protagonistinnen, Jen und ihre neue Freundin Linn. Beide verschlägt es in das alte Gemäuer, dessen Geheimnis es zu lösen und, dem Genre geschuldet, zu überleben gilt. Um das zu erreichen müsst ihr möglichst unentdeckt durch das Gebäude schleichen und dürft dabei nicht die Gegenstände übersehen, die euch helfen, die Auseinandersetzungen mit euren Gegnern möglichst schadlos zu überstehen. Zudem gibt es erneut eine Menge Rätsel knacken und das alles soll euch mit In-Engine-Cutscenes und unterlegt mit der Musik von Luca Balboni atmosphärisch präsentiert werden.

Ein Releasedatum für den Titel steht bereits fest: Am 20. Oktober wird Remothered - Broken Porcelain für den PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.