GC20: Grime: Trailer zum Soulslike-Metroidvania veröffentlicht

Im Verlauf der IGN Awesome Indies Show zur Gamescom 2020 wurde der Trailer des Action-Adventures Grime, eine Zusammenarbeit des Studios Funnel Entertainment mit dem Publisher Akupara Games, veröffentlicht. Das Motto des Titels lautet "Destroy… Absorb… Grow… GRIME".

Das Genre des Titels bezeichnen die Entwickler etwas detaillierter als Soulslike-Metroidvania, zudem sollen RPG-Elemente enthalten sein. Dem recht blumig formulierten Text zum Spiel auf Steam lässt sich entnehmen, dass ihr unverhofft in eine unbekannte und, zumindest was euren Charakter betrifft, lebensfeindliche Welt geworfen werdet. Ihr nutzt "lebendige Waffen" und absorbiert die Energie eurer besiegten Gegner. Bei der Erkundung der surrealen Welt von Grime liegt der Fokus des Spiels auf den Kämpfen. So sollt ihr die besonderen Fähigkeiten der Gegner auch gegen diese selber verwenden können und stets unterschiedliche Möglichkeiten existieren, diese zu überwinden.

Wann Grime für PC "und andere Plattformen" veröffentlicht werden soll, wurde noch nicht bekanntgegeben.