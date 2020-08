GC20: Blade Assault: Trailer zum 2D-Pixel-Art Roguelite-Plattformer

PC Switch PS4

Während der IGN Awesome Indies Show zur Gamescom 2020 wurde der Trailer zum Roguelite-Jump-and-Run Blade Assault des Entwicklers TeamSuneat uraufgeführt.

In Blade Assault übernehmt ihr die Kontrolle eines nicht näher genannten Helden um euch als Teil des Widerstands gegen das korrupte Regime eurer Heimat aufzulehnen. Diese wurde durch den "Red Stone War" in drei Regionen unterteilt: Die von Mutanten bevölkerten Outlands sowie Unterstadt und, die Esperanza genannte, Oberstadt. In Esperanza residiert, wie sollte es anders sein, die alles beherrschende und korrupte Oberschicht der Schönen und Reichen dieser Spielwelt.

Zur Mechanik versprechen euch die Entwickler eine schnelles Gameplay, unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und upgradefähige Waffen. Die Modifikationen für die Waffen sollt ihr euch erst nach und nach freischalten, entweder durch das Entdecken im Spielverlauf oder durch Interaktionen mit NPCs.

Ein Datum zur Veröffentlichung von Blade Assault auf PC, Playstation 4 und Xbox One wurde noch nicht bekanntgegeben. Auch ist derzeit noch eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel in Vorbereitung.