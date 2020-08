GC20: Iron Harvest: Trailer zum Universum und der Polnischen Fraktion

PC XOne PS4

Die Entwickler von King Art und Publisher Deep Silver haben es sich nicht nehmen lassen, zur Gamescom 2020 einen Trailer zu ihrem, bereits in der nächsten Woche erscheinenden, RTS-Titel Iron Harvest (zur Preview+ mit Video) zu veröffentlichen.

In dem gut fünfminütigen Video geht es, nach einer kurzen Einführung in das von Jakub Rózalski erdachte Universum 1920+, um die Fraktion der Polen. Der Vorteil der Polen in dem Echtzeit-Taktiker ist es, schnelle und mobile Diesel-Mechs bauen zu können, um ihre stärker gepanzerten und technisch fortschrittlicheren Gegner durch Wendigkeit und Agilität zu überwinden. Zudem werden sie von einem einzigartigen Mitkämpfer unterstützt, dem Braunbären Wojtek. Dieser wurde als Hommage nach seinem realen Vorbild geschaffen, dieses hatte polnische Truppen im Zweiten Weltkrieg unterstützt.

Iron Harvest soll am 1. September, kommenden Dienstag, für den PC auf Steam, GOG und im Epic-Store zum Preis von 49,99 Euro veröffentlicht werden. Versionen für Playstation 4 und Xbox One werden Anfang nächsten Jahres nachgereicht.