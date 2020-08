GC20: White Shadows: Bizarres Jump-and-Run in Schwarz-Weiß angekündigt

PC Xbox X PS5

Im Rahmen von IGNs Awesome Indies Show zur Gamescom 2020 haben das Kölner Studio Monokel und der Dürener Publisher Headup Games das ganz in schwarz und weiß gehaltene Jump-and-Run White Shadows mit einem Trailer angekündigt. Den Titel beschreiben Entwickler und Publisher auf Steam als "[...] eine moderne Fabel, ein verzerrter Spiegel unserer eigenen Welt, lustig, beschissen und ein wenig bedeutungsvoll".

Durch White Shadows springt, lauft kämpft ihr euch als junges Rabenmädchen durch eine bizarre und surrealistische Welt, die vor vielen Jahren durch den "Großen Krieg" sämtliche Farbe verlor. Nach dem Verständnis von Herrschern und Bewohnern, seid ihr nur in White City und mit einem frischen, weißen Anstrich vor der allgegenwärtigen Gefahr einer Pest geschützt, die sich im Land seit dem Ende der Auseinandersetzungen ausbreitet. Und die Rationen der überlebenswichtigen weißen Farbe muss sich die Bevölkerung mit ihrem absoluten Gehorsam den Machthabern gegenüber stets neu verdienen.

Am Krieg, und somit dem aktuellen Zustand des Lebensraums aller, sollen die Vögel schuld sein. Doch das Rabenmädchen rebelliert und will sich nicht mit dem Status Quo und der Schuld ihrer Gattung abfinden. So erkundet ihr die dystopische Stadt und begebt euch in ewiger Nacht auf die Suche nach Gleichgesinnten und der Wahrheit.

White Shadows soll für den PC sowie die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X im nächsten Jahr erscheinen.