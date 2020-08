GC20: Transient: Dystopischer Thriller im Trailer // Release für PC demnächst

PC XOne PS4

Iceberg Interactive und die verantwortlich zeichnenden Entwickler der Stormling Studios haben zu ihrem bereits vorgestellten Adventure-Thriller Transient auf der derzeit stattfindenden Gamescom neue Impressionen aus dem Ego-Adventure-Titel in Form eines Cinematics-Trailer vorgestellt. Das besagte Videomaterial mit einer Laufzeit von 1:41 Minuten könnt ihr euch nachfolgend unter dieser News anschauen.

Das Video gewährt euch einen Einblick in die futuristische Endzeit-Welt des Spiels, in der die letzten Menschen bisher in einer Kuppelstadt überleben. In der dystopischen Cyberpunk-Geschichte die mit den typischen klassischen Horror-Elementen eines H.P. Lovecraft ausgestattet wurde, stößt ihr als Mitglied einer Hacker-Gruppe zufällig auf gut verborgenes Geheimnis, dass euch an die Grenzen eures Verstandes bringen und alles infrage stellen könnte, woran ihr geglaubt habt.

Im Rahmen der Präsentation wurde zudem vom Publisher bekanntgegeben, dass die PC-Version von Transient im Oktober dieses Jahres erscheinen soll und die Xbox One und PS4-Version dann im Jahr 2021 folgen.