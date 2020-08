GC20: Serious Sam 4 unterwegs im Papamobil // Gameplay-Trailer

PC XOne PS4 Linux MacOS

Während der Future Games Show im Rahmen der gamescom hat Croteam neues Gameplay zu Serious Sam 4 - Planet Badass gezeigt. Im Trailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, ist Sam ausnahmsweise nicht zu Fuß unterwegs, sondern nutzt für eine Mission im Vatikan das passende Vehikel. Am Steuer des leicht aufgemotzten Papamobils, das mehr an einen Hightech-Mech erinnert, ballert er sich wie gewohnt durch nicht enden-wollende Horden von Gegnern.

Der vierte Teil der Serious-Sam-Reihe ist ein Prequel, in dem die Menschheit unter der Belagerung von Erzbösewicht Mental steht und sich dessen außerirdische Horden über die Welt ausbreiten. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist eine Verteidigungstruppe unter der Führung von Sam "Serious" Stone.

Serious Sam 4 - Planet Badass erscheint am 24. September 2020 für PC via Steam und Google Stadia.