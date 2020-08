GC20: Call of the Sea: Neue Video-Präsentation zum Abenteuerspiel

PC XOne Xbox X

Publisher Raw Fury und Entwickler Out of the Blue haben während der Future Games Show im Rahmen der gamescom 20 neues Videomaterial gezeigt, dass frische optische Eindrücke zum kommenden Ego-Adventure-Titel Call of the Sea bereithält.

Das besagte Video haben wir für euch wie üblich unter diesen Newszeilen für den Abruf eingebunden. In dem knapp zweiminütigen, kommentierten Clip seht ihr eine Auswahl der von euch besuchbaren Locations und bekommt einen weiteren grafischen Vorgeschmack auf das als Setting dienende Eiland des Abenteuerspiels im 30er-Jahre-Setting. Auf der Suche nach eurem verschollenen Ehemann verschlägt es euch als Protagonistin auf eine hübsch anzusehende Tropeninsel in den Weiten des Südpazifiks, die jedoch unter ihrer Schönheit die Überreste einer untergegangenen Zivilisation verbirgt.

Call of the Sea nach den Entwicklern zufolge Ende des Jahres für Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen.