Zankstelle Vol. 53: How to übersetz mit Roland Austinat

Übersetzungen von Medien aller Art in eine andere Sprache rufen oft gespaltene Reaktionen hervor. Es gibt eine große Zahl von Spielern oder Film-Konsumenten, die das Werk nur in der ursprünglich dafür vorgesehenen Sprache genießen können. Und es gibt Menschen, die beim Medien-Genuss nicht auch noch auf die Sprache achten möchten. Oder gar Einsteiger in die schöne Welt der Videospiele, die schlicht noch nicht das Rüstzeug für englische, französische oder polnische Tonspuren haben.

Heutzutage ist die Wahl der Tonspur meistens nur einen Mausklick entfernt, während in der Prä-digital-Zeit Lokalisierungen von Spielen bis zu einem gewissen Grad noch Glücksspiel waren: Wenn die Übersetzung schlecht oder fehlerhaft war, dann war mit etwas Pech das ganze Spiel hinüber. Ein Fehler in der Übersetzung konnte zum Beispiel schon einmal ein Rätsel in einem Adventure praktisch unlösbar machen. Und kennt einer der hier versammelten Rollenspieler noch den Satz " To ready your weapon or fists, drücken: F"? Wer in Grandia 2 ausnahmsweise mal im Kampf daneben haut, bekommt keinen "Miss" sondern ein "Fräulein" angezeigt. Wird hier etwas satirisch mit dem Image des einsamen Gamers gespielt?

Entgegen des Eindrucks, dass Übersetzungen gerne einfach durch einen Online-Übersetzer gejagt werden, stecken viele Menschen sehr viele Arbeitsstunden in die Lokalisierungen von Spielen. Aber wie dürfen wir uns das vorstellen? Roland Austinat ist seit vielen Jahren im Übersetzungs- und Lektorierungs-Business unterwegs. Im Gespräch mit Jürgen plaudert er ein wenig über seinen Werdegang, die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei Übersetzungen und wieso manche deutsche Sätze doch so ganz anders lauten als das Original.

Im Vorfeld dieser Aufnahme geriet das Vorgeplänkel zu einem eigenen off-topic-Gespräch, das wir euch nicht vorenthalten wollten. Es wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht, wurde aber noch nicht von allen GamersGlobal-Lesern wahrgenommen.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Und für ganz besonders besondere Hörer gibt es natürlich wieder den sieben Tage lang gültigen Link bei WeTransfer.