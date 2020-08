PM: Wasteland 3 ist ab sofort verfügbar! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Achtung Rangers, das lange Warten hat ein Ende! Nach dem Ende der Crowdfunding-Kampagne zu Wasteland 3 auf fig.co in 2016 haben wir vier Jahre lang hart daran gearbeitet, unser Versprechen in die Tat umzusetzen. Jetzt ist es endlich soweit: Wasteland 3 ist ab sofort im Xbox Game Pass und auf Windows 10 PC, Xbox One und via Steam verfügbar.

Egal ob Du bereits 2016 das Projekt unterstützt hast oder als frischer Rekrut über den Xbox Game Pass in den Wasteland-Kosmos eintrittst – ein dunkles, absurdes und heruntergekommenes, postapokalyptisches Colorado erwartet Dich! Starte Deine ersten Versuche in den taktisch herausfordernden Kämpfen und erkunde in dutzenden von Stunden eine tiefgehende Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere, dramatischer Wendungen und harten ethischen Entscheidungen. Denn jede Deiner Entscheidungen bringt unerbittliche Konsequenzen mit sich. Denn auch in dieser Fortsetzung des Wasteland-Franchises stehen Deine Entscheidungen und Dein Umgang mit ihnen im Fokus. Wähle also mit Bedacht, das Schicksal Colorados und seiner Einwohner hängt allein von Dir ab.

Die ersten Bewertungen der Presse-Reviews erreichen unser Team bereits und wir freuen uns riesig über Höchstbewertungen von 5/5 und 9/10. Trotzdem ist das nichts im Vergleich zu der Vorfreude, die wir verspüren, wenn die Community zum ersten Mal den Boden Colorados betritt und ihre Eindrücke mit uns teilt. Also folgt @Wasteland auf Twitter, nehmt in den Diskussionen des inXile-Forums teil und teilt Euer Feedback mit uns.

Danke an all die fleißigen Unterstützer dort draußen, unsere alten sowie neuen Fans und all diejenigen, die Wasteland 3 noch für sich entdecken werden. Eure Unterstützung und Euer Feedback ist für uns von unermesslichem Wert. Deshalb werden wir auch weiterhin engagiert an Wasteland 3 arbeiten und Euch so immer wieder neue Inhalte bieten.

Wasteland 3 ist ab sofort verfügbar im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Windows 10 PC und via Steam.

Für weitere Informationen zu Wasteland 3 besuche die offizielle Website oder schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.