Drone Swarm angespielt: Tausende mit nur einem Klick gesteuert

Teaser Um euer Schiff vor außerirdischen Angreifern zu schützen steuert ihr tausende Drohnen gleichzeitig. Durch das entschlackte Design artet das nicht im Mikro-Managment aus.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIn einer digitalen Live-Präsentation während der Gamescom 2020 führten mir die Entwickler von Stillalive Studios ihren ungewöhnlichen Strategie-Titelvor, an den ich im Anschluss auch selbst Hand anlegte. Im Zentrum des Spiels steht euer Raumschiff, das unbeweglich in den Weiten des Alls herum schwebt. Vergleichbar mit Tower-Defense spielen wehrt ihr euch vor anfliegenden Gegnern mit dem titelgebenden Schwarm, der aus 32.000 einzelnen Drohnen besteht.Ihr müsst aber nicht jedes Dröhnchen aus der Armada kommandieren, stattdessen ist die Steuerung minimalistisch: Mit der Maus zeichnet ihr etwa Angriffspfade. Bis der Schwarm aber nach dem Angriff zurückgekehrt ist, fehlt er in eurem Vorrat für andere Befehle. Ebenso wenn ein Teil des Schwarms zerstört wird. Dadurch müsst ihr mit den kleinen Kerlchen haushalten. In Verbindung mit eurer steigenden Auswahl an Befehlen und der Bandbreite feindlicher Schiffstypen stellen euch die Levels von Drone Swarm vor Strategie-Puzzle.