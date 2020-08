PM: Hypnospace Outlaw ist jetzt erhältlich für PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, Leute! Ich bin Pip von No More Robots und ich möchte euch heute von unserem Spiel erzählen, das es jetzt auch für PlayStation 4 gibt: Hypnospace Outlaw, ein Simulator und Detektivspiel, das im Internet der 90er spielt.

In Hypnospace Outlaw setzt ihr euch ein Stirnband auf und macht euch dann während des Einschlafens an eure Aufgabe, die geschäftige Welt des Internets von 1999 zu überwachen! Auf bunten Seiten und mit witzigen GIFs erzählen die User ihre Geschichten und ihr fühlt euch in dieser Community wie in einem zweiten Zuhause– bis das Millenium kommt und das Internet für immer verändert. Könnt ihr herausfinden, was das neue Jahrtausend im Schlepptau hatte, wenn eure einzigen Hinweise Internetseiten voller Midi-Lieder in Dauerschleife und bizarr anmutende Statusmeldungen sind?

Hypnospace Outlaw ist ein Point-and-Click-Adventure, das im Jahr 1999 spielt und bei dem ihr mit der Aufgabe vertraut seid, schlechte Netiquette herauszufiltern und dafür zu sorgen, dass Hypnospace ein sicheres und fröhliches Erlebnis für all seine User darstellt. Als sogenannter Enforcer tragt ihr dazu bei, dass es im Hypnospace keine Urheberrechtsverletzungen, schädlichen Downloads, unautorisierten Bezahlsysteme und viele andere schlechte Dinge gibt. Je mehr ihr entfernt, desto häufiger erhaltet ihr Reaktionen der Community: Die User aktualisieren ihre Seiten und Statusmeldungen und schicken euch E-Mails.

Bei eurer Arbeit als Enforcer erlebt ihr, wie die Charaktere des Spiels ein richtiges soziales Leben entwickeln– mit Freunden und Feinden, Vorlieben und Abneigungen und Gründen, warum sie sich überhaupt im Hypnospace aufhalten. Dabei trefft ihr beispielsweise auf einen pubertären Jungen, der vorgibt, eine Freundin zu haben, um cool zu wirken, oder auf eine ältere Dame, die sich während der Schlafenszeit im Pflegeheim im Hypnospace aufhält. Jeder Charakter ist verschieden, aber alle sind, auf ihre eigene Art und Weise, liebenswert. Hypnospace ist definitiv ein Spiel, in dem es um die Menschen geht. Sie und ihre Geschichten über ihre jeweiligen Seiten kennenzulernen, macht eine Menge Spaß, aber das Spiel ist auch eine gelungene Hommage an die gute alte Zeit, in der man sich noch mit einem Modem in das Internet einwählen musste.

Dank hunderter Seiten voller Lieder, komischer Viren, Anwendungen und virtueller Haustiere, um die ihr euch kümmern könnt, bietet euch Hypnospace Outlaw jede Menge Inhalte, in denen ihr euch verlieren könnt. Das gesamte Spiel funktioniert dabei wie ein altes Betriebssystem; es gibt also einen Haufen verrückter Geheimnisse, die ihr außerhalb der Hauptstory entdecken könnt! Und obwohl die Story stets dieselbe bleibt, ist das Erlebnis doch immer unterschiedlich– je nachdem, was ihr alles entdeckt und welche Gefühle und Erinnerungen dies bei euch heraufbeschwört.

Wenn ihr das Internet der 90er nie selbst erlebt habt, ist das auch nicht schlimm, denn Hypnospace ist so aufgebaut, dass sich alles vertraut anfühlt. Es gibt dabei aber keinerlei Bezug zu realen Dingen außerhalb des Spiels. Auf diese Art und Weise können alle Spieler eine völlig neue Welt entdecken, mit neuen Personen und Produkten wie The Chowder Man und Granny Cream’s Hot Butter Ice Cream.

Das grundlegende Spielprinzip von Hypnospace Outlaw ist jedoch das eines Detektivspiels mit recht kniffligen Rätseln. Ihr müsst euer Denkzentrum anschmeißen, um die Passwörter der User zu knacken, Archive zu durchforsten und Programme zu verwenden, mit denen ihr Fehler umgehen und in geheime Bereiche des Hypnospace vorstoßen könnt. Euer ultimatives Ziel ist es jedoch, den Verantwortlichen hinter all den mysteriösen Geheimnissen zu finden, die sich hinter der bunten und fröhlichen Fassade des Hypnospaces verstecken. Wenn ihr Fans von Adventure-Spielen seid und auch gerne ein wenig um die Ecke denkt, dann solltet ihr definitiv mal im Hypnospace vorbeischauen!

Zusammen mit unseren Partnern bei Ratalaika Games haben wir hart daran gearbeitet, Hypnospace Outlaw auf PlayStation4 zum bestmöglichen Erlebnis werden zu lassen. Wir sind deshalb auch unglaublich stolz darauf, wie gut dieses Erlebnis geworden ist– man könnte glatt vergessen, dass man nicht in den 90ern ist und vor seinem klobigen Desktop-PC sitzt! Wenn ihr das Spiel herunterladet, erhaltet ihr gratis dazu noch die Erweiterung „Hypnospace Plus“, sodass ihr sogar NOCH MEHR Seiten durchforsten und euch NOCH MEHR coole Lieder anhören könnt.

Hypnospace Outlaw wird immer einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen. Es ist zu gleichen Teilen fröhlich, traurig, bizarr und wunderbar und wir hoffen, dass ihr es genauso lieben werdet, wie wir es tun! Das Spiel ist jetzt im PlayStation™Store erhältlich. Lasst uns wissen, welche Seiten euch am besten gefallen!