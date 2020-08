PM: Ein Anfängerleitfaden für Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Spieler, schnappt euch die Controller, denn Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist ab heute auf PS4 verfügbar! Gekonnte Moves, krasse Kombos, nervenaufreibende Partien – das Spiel ist mehr als ein normales Fußballspiel. Captain Tsubasa: Rise of New Champions bringt euch aufregendes, actiongeladenes Gameplay, eine liebevoll gestaltete Geschichte und Charaktere, die Fans auf der ganzen Welt lieben. Bevor ihr das Feld betretet, haben wir eine kleine Anleitung vorbereitet, die euch zum Sieg verhelfen wird.

Schaut euch dieses Diagramm an, um die grundlegende Steuerung kennenzulernen:

Vergesst nicht, dass ihr Dreieck, Kreis und Viereck gedrückt halten könnt, um die Bewegungen aufzuladen.

Schießen

Haltet den Schießen-Knopf (Viereck), um einen kraftvollen Schuss auszuführen und den Gegner zu besiegen. Setzt Schüsse klug ein, denn sie verbrauchen die Spirit-Anzeige (Elan-Anzeige) eurer Spieler.

Dribbeln / schnelles Dribbeln

Die Faustregel beim Dribbeln und schnellen Dribbeln lautet: Wenn ihr denn Ball habt, schlägt R1 R2 und R2 schlägt R1. Wenn ihr verteidigt, schlägt R1 R1 und R2 schlägt R2. Ihr müsst auf die Aktionen eurer Gegner achten und eure Reaktion entsprechend anpassen.

Bei bestimmten Aktionen wie schnellen Tackling-Bewegungen, besonderen Schüssen und Abwehr-Aktionen nimmt diese Anzeige ab. Wenn die Spirit-Anzeige leer ist, könnt ihr keine Schüsse mehr aufladen. Wenn sie kaum gefüllt ist, könnt ihr keine schnellen oder besonderen Aktionen ausführen. Die Spirit-Anzeige lädt sich bei allen Spielern wieder auf, funktioniert bei Torhütern jedoch anders.

Ihre Spirit-Anzeige nimmt ab, wenn sie Schüsse abwehren. Im Gegensatz zu anderen Spielern lädt sich ihre Spirit-Anzeige in der Halbzeit, und nur, wenn sie ein Tor kassieren, wieder auf. Teilt eure Spirit-Anzeige so auf, dass ihr den gegnerischen Torhüter mit Schüssen zermürbt, bis ihr ein Tor erzielen könnt.

Fans der ursprünglichen Serie werden sich darüber freuen, dass sie in diesem Spiel die beliebten, legendären Moves aus dem Anime ausführen können. Es gibt viele Aktionskombinationen, die zu erstaunlichen Kombos führen können, also raten wir euch: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren! Bis dahin findet ihr hier einige tolle Kombos für den Anfang:

Wenn Tsubasa und Misaki miteinander laufen und einer von beiden den Ball hat, haltet Dreieck gedrückt, bis die Anzeige voll ist, um eine „Combo Pass“-Aktion (Kombopass-Aktion) auszuführen, die nur schwer zu kontern ist. Drückt wiederholt rechtzeitig auf Dreieck, um das ganze gegnerische Team hinter euch zu lassen.

Wenn der Ball im Strafraum liegt und die Tachibana-Brüder dort sind, haltet Viereck gedrückt, um eine einzigartige, außergewöhnliche Aktion auszuführen: den Skylab Hurricane (Skylab-Hurrikan).

Wenn zwei kompatible Spieler in der Nähe sind, während ihr einen Schuss aufladet, kombinieren sie ihre Kräfte und treten den Ball gleichzeitig.Experimentiert ein wenig, um herauszufinden, welche Spieler diese Aktion ausführen können.

Wenn Sano in der richtigen Position ist, lasst Jito vom anderen Ende des Feldes schießen, um eine Hirado Combo (Hirado-Kombo) auszuführen. Sano beeinflusst die Ballrichtung mit einem Kopfball und kriegt ihn am Torhüter vorbei!

Eine der wichtigsten Spielmechaniken ist die V-Zone, ein Power-up, das das gesamte Team beeinflusst. Achtet auf die V-Anzeige unten auf dem Bildschirm. Aktiviert sie mit L2, sobald sie voll ist. Ist die V-Zone aktiviert, hält eure Spirit-Anzeige länger und lädt sich schneller wieder auf. Auch Schüsse werden schneller aufgeladen.

Ihr seid nicht in Ballbesitz? Die V-Zone hilft euch auch bei der Verteidigung! Wenn die V-Anzeige voll ist, aktiviert sie in dem Moment, in dem euer Gegner schießen will, um einen Super Save (Superabwehr) auszuführen und das Tor zu verhindern.

Kurz gesagt: Spart euch eure volle V-Anzeige nicht auf. Nutzt sie stattdessen, um das Spiel zu euren Gunsten zu lenken und zu gewinnen.

Das sind eigentlich alle Grundlagen. Vergesst nicht, euch den Trainingsmodus anzusehen – wie beim echten Fußball müsst ihr üben, um eure Strategien zu perfektionieren und coole Kombos zu entdecken. Was dieses Spiel außerdem von anderen Fußballspielen unterscheidet, ist der umfassende Story-Modus – also schaut ihn euch an, wenn ihr schon dabei seid.

Schnappt euch Captain Tsubasa: Rise of New Champions noch heute, um ein Bonus-DLC-Paket zu erhalten. Kauft die Deluxe Edition, um zusätzliche Bonusgegenstände und den Character Pass zu erhalten, mit dem ihr neun DLC-Charaktere herunterladen könnt. Hoffentlich sehen wir uns auf dem Feld!