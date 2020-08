PC 360 XOne PS3 PS4 PS5

Dieses Wochenende begleitet uns ein Thema besonders stark in den Lesetipps, die Musik. Was erwartet uns denn jetzt aber genau? Zunächst ein Beitrag über die Musik in den Radios von GTA. Weiter geht es mit Storytelling durch Musik bis hin zu einem Userartikel über Nervende Sounds in Spielen. Damit ist das Thema aber noch nicht abgehakt, sondern wir versuchen uns an einer Musikvideoempfehlung. Falls das zu viel für die Ohren war, gibt es einen schön bebilderten Rückblick auf 18 Jahre Retro-Gaming. Aber auch das Thema Spiele für die Einsamkeit beschäftigt uns, genauso wie die Frage wie man überhaupt Retro Gamer wird.

Da es diesmal so unsagbar viel Zuarbeit und Empfehlungen gab, gibt es eine eigene Ecke für die Danksangungen: Danke an Q-Bert für die Idee und auch ein paar Anregungen zum Musikthema. Danke an Kati G. für den Gastbeitrag. Danke an Jonas S., Admiral Anger, Telefon-Desinfizierer, Hagen Geritz und Norseman für die eingereichten Links.

Gamescom 2020 – Rückblick auf 18 Jahre Retro Gaming

schreibfabrik.de

Ausgegraben von Jonas S. wurde diese Galerie. Schon sehr früh wurde auf der Gamescom, beziehungsweise der davor stattfindenden Games Convention eine Retro-Ecke ausgestellt. Genießt diese Tour durch die Ausstellungen.

The Magic of Grand Theft Auto’s Radio

www.fictiontalk.com vom 22.08.2020, von Nathan Coe

Diesmal als kleiner Gastbeitrag von Kati G.:

„Riding around in your jeep or your benzos, or in your Nissan sitting on lorenzos.“ So rappte anno 1991 Will Smith a.k.a. The Fresh Prince in "Summertime". Eigentlich schade, dass man diesen Cruising-Hit in den GTA-Spielen vergebens sucht. Dabei scheut Rockstar Games seit jeher weder Mühen noch Geld, sich die großen Künstler und Songs ins Autoradio zu holen: Bob Marley, Elton John, Iron Maiden, Michael Jackson, Rage Against the Machine, Smashing Pumpkins... die Liste ist lang. Und wer mal keine Lust auf Mucke hat, hält am Straßenrand und lauscht in GTA 3 einer Diskussion über den Amerikanisch-Australischen Krieg auf Chatterbox FM oder schaltet zur Radio-Show von Iggy Pop auf Liberty Rock Radio in GTA 4 oder Axl Rose auf K-DST in San Andreas. Oder ihr lest diesen kleinen Beitrag zum Zauber des GTA-Radios. Oder groovt mit Will Smith weiter: "Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car they spent all day waxin'. Leanin' to the side but you can't speed through, two miles an hour so everybody sees you."

Die richtigen Töne – Storytelling durch Musik

playeronedotblog.wordpress.com vom 17.11.2019, von Adriano D’Adamo

Musik kann in Spielen vieles sein. Früher habe ich meistens die Musik abgestellt und durch eigene ersetzt, da ich sie primär nervig fand. Inzwischen kann sie oft die Stimmung betonen oder sogar massiv beeinflussen. Kann die Musik vielleicht sogar ihre eigene Geschichte erzählen und die eines Spieles so vorantreiben? Danke an Q-Bert für diese Empfehlung.

Eine Geschichte kann über viele Wege erzählt werden. Sie kann Handlungs- oder Charaktergetrieben sein. Ein unterschätzter Aspekt des Storytellings ist allerdings die Musik. Die Musik eines Spiels kann eine eigene Geschichte erzählen, erweitern oder beeinflussen. Damit eine Geschichte auch erzählt werden kann, muss die Musik allem voran passend sein. Es gibt keine Lösung, welche Musik auf jede Situation passt. Doch die Lösung ist auf den ersten Blick simpel. Eine traurige Szene braucht traurige Musik.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Eine kleine Geschichte des nervenden Sounds in Computerspielen

gamersglobal.de vom 12.04.2016, von Unregistrierbar

Kann nicht nur die Musik sondern auch allgemein der Sound eines Spieles nerven? Wie sehr beeinflusst uns der Sound eines Spieles? Brennt er sich vielleicht sogar in den Gehörgang ein? Dank Q-Bert können wir uns mit diesen Fragen beschäftigen.

Sich ständig wiederholende NPCs, schräge Töne oder einfach nur die um drei Oktaven zu hoch angesetzten Effekte: Sound raubt uns manchmal den letzten Nerv. Unser User Unregistrierbar macht einen kleinen Streifzug durch 35 Jahre Gaming und erinnert sich an Spiele zum Weghören. Blip. Blub. Blib. Blub. Blib. Blub. Nein, das ist nicht der erste dadaistische User-Artikel auf GamersGlobal. Es ist auch nicht so, dass der kleine Paul mit Mamas und Papas Tastentelefon gespielt hat, während die Transskriptions-Software noch eingeschaltet war. Und mitnichten möchte ich bereits im ersten Absatz meine Leser mangels Inhalt vergraulen.

Vielmehr ist es so: diese endlose Abfolge zweier heute so monoton wirkender Laute war einst der Sound der Zukunft.

Fundstück: So werden Sie zum Retro-Gamer

spiegel.de vom 16.11.2019, von René Meyer

Auf Gamers Global tummeln sich erstaunlich viele Retro Fans. Wobei vielleicht doch nicht so erstaunlich, da die Redaktion auch die Zeitschrift Retro Gamer betreut. Wie aber wird man zu einem Retro Gamer?

Der Aufbau einer Retro-Sammlung ist ein Kompromiss: in Sachen Zeit, Geld und vor allem Vollständigkeit. Manche konzentrieren sich beim Sammeln auf ein Gerät, zum Beispiel auf den Commodore 64. Andere fokussieren sich auf eine Gerätefamilie, etwa auf die begehrten LCD-Spiele der Serie Game & Watch von Nintendo. Und wieder andere versuchen sogar, sämtliche Variationen einer Konsole zu ergattern, etwa alle Farben und alle Sondereditionen.

Jasmin Gerhardt vom Leipziger Ladengeschäft Retro Games rät: "Anfangen sollte man mit allem, was man als Kind hatte - oder immer haben wollte. Zunächst sinnvoll ist die Beschränkung auf ein System, ein Thema oder ein Jahrzehnt."

Spielen für die Einsamkeit

videospielgeschichten.de vom 11.07.2020, von Tobi

Diesen Artikel hat uns Norseman empfohlen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Menschen, die zumindest gelegentlich ganz gern alleine sind? Ich für meinen Teil genieße diese Phasen ebenfalls immer wieder. Ruhe kann etwas wunderbares sein. Dann vielleicht noch ein schönes Spiel und perfekt ist die eigene Einsamkeit. Doch welche Spiele eignen sich für so eine gewünschte Realitätsflucht?

Uhoh, was ist das für ein Titel?! ​​Hört sich schlimm an, oder? Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. ​Ich gebe zu, dass ich einen Knacks habe. Wohl schon immer. ​Was soll’s, mir geht es gut. Das sagt sich schnell und stimmt die anderen ruhig. ​Denn eigentlich habe ich ja alles: eine liebevolle Frau, ein Bündel tolle Kinder, ein kleines Haus, einen interessanten Job. Ich kann sogar umweltschonend mit dem Zug zur Arbeit fahren (wenn er denn mal fährt). Für mich als umweltbewussten und ethisch motivierten Veganer sehr cool, auch wenn es länger dauert. ​Ich habe auch ein paar ältere und eine aktuelle Konsole. Cool, was? Das “Aber” Aber richtig gut geht es mir nicht. ​Ich bin depressiv, oft antriebslos, habe schlechte Gedanken. Automatisiert stehe ich zwar auf und gehe zur Arbeit, da hört’s dann aber oft schon mit der Motivation für den Tag auf. Mein Problem, und das macht es somit auch zum Problem anderer, die mir nahe stehen: Ich bin gerne allein. Was für viele der blanke Horror ist, ist für mich beinahe schon überlebenswichtig.

The fall guys: why big multiplayer games almost always collapse at launch

theguardian.com vom 27.08.2020, von Keith Stuart

Jeder der Multiplayerspiele im Launchzeitraum spielt kennt das Problem. Insbesondere wenn es ein großer und heiß erwarteter Titel war, dann gehen gern mal die Server in die Knie. Manchmal dauert es nur ein zwei Tage bis die Server stabil laufen, manchmal dauert es länger. Telefon-Desinfizierer weißt uns deswegen auf diesen Artikel hin, der die Hintergründe etwas beleuchtet:

When Mediatonic’s Fall Guys: Ultimate Knockout suddenly stopped working after a successful launch, the developers were blamed. But the reasons for such outages are complex On 4 August, British game studio Mediatonic launched a colourful and self-consciously silly game entitled Fall Guys: Ultimate Knockout, in which 60 players compete in zany challenges straight out of Takeshi’s Castle. After beta testing well, it attracted some online buzz, so the developer was prepared for a modestly successful opening day with maybe a couple of hundred thousand participants. Within 24 hours, more than 1.5m people attempted to play.

Musikvideoempfehlung: GUNSHIP - Art3mis & Parzival [Official Music Video]

Dann heute noch schön zum Thema Musik passend eine Empfehlung von Hagen Gehritz. Er empfahl es mit den foglenden Worten:

Das Musikvideo der Band Gunship ist so voll mit Referenzen auf Retrospiele und Popkultur... noch ein paar mehr und es würde wohl implodieren und ein Wurmloch in die 80er reißen.

und was soll ich sagen? Er hat natürlich recht.

Im Video: Flappy Bird but RTX is ON:

Da uns diese Woche ein Video nicht reicht (siehe Musikvideoempfehlung), legen wir hier gleich noch nach. Okay ich habe keine Ahnung wie jemand darauf kommt ein Flappy Bird nachzubauen und dann auch noch das ganze mit RTX zu versehen aber unser Admiral Anger fand das Video toll und ich auch. Ihr könnt euch deswegen jetzt anschauen wie ein Flappy Bird mit der Unreal Engine 4 gebaut wird und was für Stolpersteine es sogar bei so einem Projekt gibt.

Ihr wollt die Danksagungsecke aufrechterhalten? Ihr wollt euren Namen genau dort lesen? Dann schreibt eure Tipps Q-Bert und Necromanus!