PM: 7 Tipps für den Lichtschwert-Dojo in Vader Immortal (Sony Playstation Blog)

Zusätzlich zu den drei preisgekrönten Episoden von Vader Immortal, in denen man Darth Vaders Festung auf Mustafar erkundet, bietet das Spiel auch den beliebten Lichtschwert-Dojo, in dem man stundenlang die eigenen Fähigkeiten mit dem Lichtschwert und der Macht gegen mehrere Feinde verbessern kann.

Als Quality Assurance Lead für ILMxLAB tanze ich auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig: als „QA Manager“ fordere ich Ressourcen an und bestimme den Ablauf des QA-Prozesses. Als „QA Lead“ leite ich die Testtruppen, die fokussierte Teststrategien durchführen. Als „Internal Support“ und „Hardware Technician“ helfe ich beim Aufbau und der Problembehebung der Entwicklungsgeräte und als „Development QA Engineer“ tauche ich in die Tools und den Code ein, um mich auf tiefster Ebene auf Fehlersuche zu begeben.

Ich habe auch irgendwie noch die Zeit gefunden, Vader Immortal und den Lichtschwert-Dojo mehrmals durchzuspielen, damit ihr, unsere Fans, die beste Spielerfahrung genießen könnt! All diese Dinge halfen mir dabei, viel Wissen und Erfahrung aufzubauen, und die besten Strategien für die Weiterentwicklung meiner Lichtschwert- und Macht-Fähigkeiten anzuwenden… Heute möchte ich euch meine besten Tipps für den Lichtschwert-Dojo mit auf den Weg geben, damit ihr bei PlayStation VR wie ein Profi ausseht.

Ferngesteuerte Droiden schießen Salven mit drei oder mehr Schüssen, basierend auf ihrem Modell, auf euch. Lenkt die ersten Schüsse mit dem Lichtschwert auf die Feinde in eurer Umgebung und nutzt die letzten Schüsse, um die angreifende Fernbedienung zu zerstören. Dies wird euren zugefügten Schaden maximieren.

Schwingt bei den Nahkampfangriffen der schwachen Oktodroiden, um zu parieren. So wird der Droide sofort betäubt und ist verwundbar.

Wenn euch ein Droide mit seinem Schwert angreift, habt ihr die Chance auf einen Konter, sofern der Droide in Reichweite ist. Blockt seinen Angriff, wenn er sein Schwert schwingt, und achtet darauf, ob er beim Angriff nähergekommen ist. Wenn dem so ist, greift sofort an, um einen Konter auszuführen. Das kann die Zeit für das Abschließen einer Runde drastisch verkürzen.

Wenn ihr den Power-Angriff eines Elite-Oktodroiden mit einem soliden Block abwehrt, leitet das einen Saber Clash ein. Haltet euer Lichtschwert bereit und drückt dann das Schwert des Droiden weg, um den Clash aufzulösen und den Droiden zu betäuben. Und jetzt auf ihn mit Gebrüll.

Wenn ihr einen schwachen Feind in einen weiteren schwachen Feind werft, könnt ihr sie beide mit einem Handgriff erledigen. Schwächere Feinde können außerdem schneller mit der Macht unterworfen werden, wodurch ihr stärkere Feinde verwundbar machen könnt. Werft schwache Feinde in stärkere, um sie zu betäuben. Greift dann sofort mit der Macht nach dem betäubten Feind und nutzt ihn, um einen weiteren auszuschalten.

Wenn ihr euer Lichtschwert werft, folgt es einer einzigen Flugbahn. Es wird jedoch seinen Weg zurück in eure Hand anpassen. Versucht nun, die Waffe auf ihrer Rückkehr durch ahnungslose Gegner zu lenken.

Nahkampfdroiden haben im Dojo keine Chance gegen einen guten Blaster. Schieße auf die Droiden, um sie schnell zu beseitigen. Falls der Blaster leer ist oder ihr ihn nicht mehr einsetzen wollt, drückt einfach DREIECK, um ihn abzulegen.

