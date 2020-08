Teaser Heute gibt es mal wieder einen Stargast im WoSchCa und zwar Rüdiger Steidle. Aus naheliegenden Gründen diskutiert Dennis mit ihm über ein Oldschool-RPG und die Eröffnungsveranstaltung der Gamescom.

In diesem Jahr ist alles anders und so ist Dennis nicht auf der Gamescom, sondern im Homeoffice und hat gestern die Opening Night Live im Stream verfolgt. Ebenso wie Rüdiger Steidle, den er sich heute als Stargast in den Wochenschluss-Podcast eingeladen hat. Neben der Veranstaltung um und mit Geoff Keighley diskutieren die beiden noch ausführlich über Wasteland 3, das Rüdiger ja kürzlich für GamersGlobal getestet hat. Alle Themen im Überblick: