GC20: gamescom Awards 2020: Die ersten Gewinner stehen fest

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Little Nightmares 2 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Neben den zahlreichen Spielevorstellungen im Rahmen der gamescom Opening-Night-Live-Show ging die Verkündung der ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards ziemlich unter. Ohne große Zeremonie erfolgte dabei die Präsentation der Siegertitel, die im Voraus von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten und Influencern gewählt wurden, in sieben der insgesamt 26 Kategorien. Auf den einzelnen Plattformen konnten sich Cyberpunk 2077 (Playstation), Tell me Why (Xbox) und Little Nightmares 2 (Switch) aus der Liste der Nominierten durchsetzen.

Die Auszeichnungen in den restlichen Kategorien sowie die Vergabe des "Best of gamescom"-Awards und der Publikumspreise ("Beste Show", "Bester Streamer" und "Most Wanted") folgen am Sonntag, den 30. August, während des "Best of Show"-Live-Streams von IGN.

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle bisher verkündeten Preisträger:

gamescom Awards 2020 Kategorie Gewinner Unternehmen Best Sony Playstation Game Cyberpunk 2077 CD Projekt RED Best Microsoft Xbox Game Tell me Why Microsoft Best Nintendo Switch Game Little Nightmares 2 Bandai Namco Entertainment Best Action Adventure Game Watch Dogs Legion Ubisoft Best Action Game Star Wars - Squadrons Electronic Arts Best Indie Game Curious Expedition 2 Maschinen-Mensch Best Multiplayer Game Operation - Tango Clever Plays