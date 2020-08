Gamescom Awards 2020: Alle Gewinner bekannt // Cyberpunk räumt ab [U.]

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Cyberpunk 2077 ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 30. August 2020:

Im Rahmen des gamescom Abschlussevents Best of Show wurden mittlerweile auch die restlichen Gewinner der gamescom Awards verkündet. Den Hauptpreis "Best of gamescom" konnte sich – als Nachfolger von Dreams von Media Molecule – dieses Jahr Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED sichern. Zusätzlich konnte sich das Open-World-RPG beim Publikumspreis "Most Wanted" sowie "Best Sony Playstation Game", "Best PC Game" und "Best Role Playing Game" durchsetzen. Wir haben die unten eingefügte Tabelle mit allen Preisträgern der 26 Kategorien aktualisiert.

Ursprüngliche News vom 28. August 2020:

Neben den zahlreichen Spielevorstellungen im Rahmen der gamescom Opening-Night-Live-Show ging die Verkündung der ersten Gewinner der diesjährigen gamescom Awards ziemlich unter. Ohne große Zeremonie erfolgte dabei die Präsentation der Siegertitel, die im Voraus von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten und Influencern gewählt wurden, in sieben der insgesamt 26 Kategorien. Auf den einzelnen Plattformen konnten sich Cyberpunk 2077 (Playstation), Tell me Why (Xbox) und Little Nightmares 2 (Switch) aus der Liste der Nominierten durchsetzen.

Die Auszeichnungen in den restlichen Kategorien sowie die Vergabe des "Best of gamescom"-Awards und der Publikumspreise ("Beste Show", "Bester Streamer" und "Most Wanted") folgen am Sonntag, den 30. August, während des "Best of Show"-Live-Streams von IGN.

Die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über alle bisher verkündeten Preisträger: