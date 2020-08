GC20: Everspace 2: Der Space-Shooter im Gamescom-Trailer

PC XOne PS4

Das deutsche Entwicklerstudio Rockfish Games hat anlässlich der derzeit stattfindenden gamescom 20 einen brandneuen Trailer zu Everspace 2 veröffentlicht, der euch weitere optische Einblicke in die PC-Version des rasanten Space-Shooters gewährt. Das frische Video findet ihr wie gewohnt direkt nach diesen Newszeilen für euch zum Anschauen bereitgestellt. Das gezeigte Ingame-Material wurde mittels einer Nvidia RTX 2070 Super Grafikkarte visualisiert und glänzt daher mit einer imposanten grafischen Darstellung der explosiven Gefechte sowie den diversen Weltraum- und Planeten-Szenarien, die euch in dem via Kickstarter finanzierten Titel erwarten.

Bei den Kollegen von IGN steht zudem noch ein achtminütiges, kommentiertes Combat-Gameplay-Video zu Everspace 2 zur Verfügung, dieses findet ihr nachfolgend zusätzlich unter den Quellen verlinkt.

Everspace 2 startet für den PC ab Dezember dieses Jahres auf Valves Vertriebsplattform Steam in die Early-Access-Phase und soll im kommenden Jahr dann final für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich sein.