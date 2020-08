GC20: The Cost of Recovery: Narratives Story-Adventure vorgestellt

PC Switch

Das deutsche Entwicklerstudio Off the Beaten Track hat seinen kommenden Adventure-Titel The Cost of Recovery im Rahmen der diesjährigen gamescom 20 offiziell vorgestellt und einen entsprechenden Ankündigungs-Trailer veröffentlicht. Das besagte Videomaterial mit diversen Gameplay-Szenen aus dem Spiel haben wir für euch direkt unter diesen Newszeilen für einen Ersteindruck zum Abruf eingebunden.

Das narrative Third-Person-Abenteuer widmet sich einer ernsten Lebens-Thematik: Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Familie, die aufgrund eines plötzlichen Schlaganfalls mit einem schweren Krankheitsfall konfrontiert wird. Ihr erlebt die Erzählung abwechselnd aus der Perspektive der vier einzelnen Familienmitglieder, führt viele Gespräche, löst zwischendrin kleinere Rätsel und sollt mit euren Entscheidungen auch Einfluss auf die emotionale Verarbeitung des Familiendramas nehmen.

The Cost of Recovery soll 2021 für PC und Switch erhältlich sein.