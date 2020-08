PM: Bundesminister Andreas Scheuer gibt Startschuss zur großen Games-Förderung (Game-Verband)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 28. August 2020 – Heute hat Bundesminister Andreas Scheuer im Rahmen der politischen Eröffnung der gamescom den Startschuss für die große Games-Förderung gegeben. Bei einem Besuch des Berliner Entwicklungsstudios Yager kündigte der Minister das finale, von der EU-Kommission notifizierte Förderprogramm an, mit dem die Entwicklung von Games mit sowohl kleinen als auch großen Budgets gefördert werden kann. Ab dem 28. September sollen Games-Unternehmen in Deutschland ihre Anträge einreichen können.

„Mit dem Start der großen Games-Förderung kann Deutschland als Games-Standort international endlich konkurrenzfähig werden. Das ist der Startschuss für unsere Aufholjagd“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Ich bin dabei dankbar für die Zusage, dass aus den Erfahrungen der letzten Monate gelernt wurde und die Abwicklung der Förderung in Zukunft möglichst schnell, unbürokratisch und auf die Bedürfnisse der Games-Unternehmen zugeschnitten sein soll. Wenn das gelingt, dann können wir uns schon bald auf noch viel mehr Spiele und Games-Innovationen aus Deutschland freuen.“

Bereits im Juni vergangenen Jahres war die Pilotphase der Games-Förderung gestartet. Bei dieser sogenannten De-minimis-Förderung konnten, wegen der ausstehenden Freigabe durch die EU, zunächst lediglich Fördermittel bis zu 200.000 Euro beantragt werden. Angesichts der Produktionsbudgets aktueller Computer- und Videospiele in Höhe mehrerer Millionen Euro war dieses Förderprogramm für größere Spiele-Projekte noch nicht attraktiv. Das jetzt startende Förderprogramm musste aufgrund größerer Fördersummen, die pro Projekt mehrere Millionen Euro betragen können, erst von der EU-Kommission notifiziert werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband