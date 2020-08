PM: GAMESCOM 2020: WATCH DOGS LEGION ERHÄLT DEN AWARD FÜR BESTES ACTION ADVENTURE GAME (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. August 2020 – Auf der diesjährigen gamescom wurde Watch Dogs: Legion im Zuge der Opening Night Live mit dem gamescom Award für das Best Action Adventure Game ausgezeichnet.

Im Rahmen der gamescom now präsentiert das Team des gamescom Studios neue Szenen aus Watch Dogs: Legion, die den Schauplatz London der nahen Zukunft zeigen. Das Video wird am heutigen Nachmittag um 18:45 Uhr in der deutschen Fassung des gamescom Studios live auf Youtube und auf Twitch zu sehen sein.

Das gamescom Studio ist unter folgendem Link zu finden: https://www.gamescom.de/gamescom/shows/gamescom-studio/

gamescom now ist der zentrale Content Hub der gamescom und bietet Besuchern Zugriff auf Informationen, Bilder und Videos zu sämtliche kommenden Highlights von Ubisoft, darunter Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, Hyper Scape und natürlich auch bereits veröffentlichte Erfolgstitel wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Brawlhalla und Just Dance 2020.

Über Watch Dogs: Legion:

In Watch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.