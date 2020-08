PC Linux MacOS

Napoleon auf dem Thron ist ebenso eine ahistorische Möglichkeit wie der Beitritt in die Achse!

Komplexe Kriegsmaschine

Die Steuerung eurer Truppen erfolgt meist indirekt.

Kriegsführung

In den Friedenskonferenzen versucht ihr, eure Ansprüche durchzusetzen. Hat euch niemand geholfen, nehmt ihr euch einfach alles, was ihr wollt.

Fazit

Der aktuellste DLC La Résistance hat unter anderem ein gelungenes Spionagekonzept an Bord.

Grand Strategy für PC

Einzel- und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: Grundspiel ab 9,99 Euro; DLC zwischen 9,99 und 19,99 Euro

In einem Satz: Spannende Grand Strategy mit toller Aufbauphase und einer Myriade an Stellschrauben.

Im Juni 2020 ist das im 2. Weltkrieg angesiedelte Globalstrategie-Spiel Hearts of Iron 4 (zum Test) vom schwedischen Grand-Strategy-Experten Paradox Interactive vier Jahre alt geworden. Anlässlich des Jubiläums habe ich mir angeschaut, wie der Titel mit seinen fünf Content-DLCs dasteht und wage nach rund 80 Stunden mit Hearts of Iron 4 eine Einschätzung."Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor" ist ein Leitspruch, den schon die Römer kannten. In Hearts of Iron 4 will ich den Krieg nach der facettenreichen Vorbereitung dann aber auch führen. Über die mit DLCs für viele Nationen massiv ausgebauten Fokusbäume lenkt ihr euer Land in bestimmte, auch ahistorische, Bahnen. Den Kaiser aus dem niederländischen Exil holen oder im Bürgerkrieg für ein demokratisches Deutschland kämpfen? Alles ist möglich! Wie abwechslungsreich die neuen Fokusbäume sind, merkte ich im Spiel mit der Sowjetunion, weil die eben noch nicht entsprechend bedacht worden ist. Aber selbst da gibt es mehr als einen Weg. Abwechslung gibt es auch beim rekrutierbaren Personal (Regierungspositionen, Offiziere).Einziger Unterschied bei der Forschung ist hingegen die Zahl der Forschungsslots. Ihr trefft weitreichende Entscheidungen: Hochseeflotte oder U-Boote? Atomwaffen? Was für Panzer? Erforschtes Kriegsgerät stellt ihr in Militärfabriken her. Die "Produktionsslots" müssen aber erstmal anlaufen. Ohne Reibungsverluste einfach ein neueres Jagdflugzeug bauen ist nicht drin. Daher produziert ihr am besten die alte Version erstmal etwas weiter, damit die Stückzahlen stimmen.Mit zivilen Fabriken baut ihr neue (Militär-)Fabriken, Bunker, setzt sie beim angenehm simplen Erhandeln von Ressourcen ein oder baut eure Spionageabteilung auf und aus. Spionageaktivitäten gehen also vor allem auf Kosten eurer industriellen Leistungsfähigkeit. Die sind aber wichtig, denn ohne Spionage wisst ihr praktisch nichts über eure Gegner. Außerdem könnt ihr mit Agenten beispielsweise Blaupausen klauen oder eine Schattrenregierung fördern. Das ist besonders hilfreich, denn sie führt dazu, dass ihr ein Land schneller zur Kapitulation bringen könnt. Da ihr meist zwei, drei Agenten führt, gibt es kein nerviges Mikromanagement.In der Vorkriegsphase mit ihrer Myriade an Stellschrauben und Optionen entscheidet ihr euch also für die Ausrichtung der ganzen Kampagne. Dann sitzt ihr auf einem schweren Tanker, der nur noch leichte Kurskorrekturen erlaubt: Wenn ihr 1943 auf die Idee kommt, eine Marine wäre eine tolle Idee, ist es zu spät. Wie gut ihr geplant habt, merkt ihr dann, wenn die Waffen sprechen.Im Krieg steuert ihr eure Truppen indirekt. Ihr legt Frontabschnitte, Offensiv- und Rückfalllinien und die generelle Vorgehensweise fest. Mit etwas Vorbereitungszeit gibt Angriffsboni. Die entfallen, wenn ihr eure Einheiten doch mal händisch steuert. Das bietet sich aber für kurzfristige Maßnahmen oder die Panzerwaffe an, damit ihr den Gegner einkesseln könnt. Hearts of Iron 4 vermittelt ein echtes Feldherrengefühl – inklusive Biss in die Tischkante, wenn der Plan nicht aufgeht und die Offensive zum Erliegen kommt. Im Vergleich zu anderen Paradox-Spielen fühle ich mich in der Hitze des Gefechts aber auch etwas machtlos.Wie eure Einheiten zusammengesetzt sind, legt ihr im detaillierten Divisionsdesigner fest. Auch die Schiffe könnt ihr mit Modulen an eure Bedürfnisse anpassen. Allein mit dem Einheitendesign könnt ihr euch stundenlang beschäftigen, um die für euch ideale Komposition zu ertüfteln. Großartig verklicken solltet ihr euch beim Designen aber nicht, denn jede Änderung kostet Erfahrungspunkte. Die Steuerung der Luftwaffe ist recht einfach. Ihr stellt Geschwader auf, zum Beispiel 100 Jagdflugzeuge. Fehlen zu dieser Zielgröße noch Maschinen oder gibt es Verluste, wird soweit möglich automatisch nachbestückt. Den Auftrag für eine großflächige Luftraumzone führt das Geschwader dann gewissenhaft aus.Außerdem solltet ihr zahlreiche Faktoren wie Terrain, die Fähigkeiten der Offiziere und das Wetter berücksichtigen. Es ist auch keine gute Idee, große Kontingente in unterwentwickelte Regionen wie Afrika oder Sibirien zu schicken.Optimiertes Benutzerinterface, neue und bessere Mechaniken, frische Einheiten, ausgefeilte Spionage, ausgefallene Alternativzenarien (die ihr vor Spielstart auch je Land einstellen könnt), grundsolide KI, abwechslungsreiche Fokusbäume: Vier Jahre nach Release hat Hearts of Iron 4 mit der schwachen Release-Version nicht mehr viel gemein. Weiterhin nicht so gut ist, dass ihr beim Rauszoomen zu schnell keine Einheiten mehr seht und es zu wenige Einstelloptionen bei Popups gibt. Statt des Comic-Looks hätte ich mir auch mehr (wie in) historische Fotos gewünscht.Einen Großteil der Faszination von Hearts of Iron 4 macht die Vorkriegsphase mit ihrer Vielzahl von Möglichkeiten und strategischen Optionen aus. Als ich mit Frankreich nicht genug auf die Stabilität achtete, endete der Run in einem Bürgerkrieg. Wenn mein erster Westfeldzug mit dem Deutschen Reich wegen Fehlern in der Vorbereitung zum Erliegen kommt oder Deutsche Truppen meine sowjetischen Kameraden überrennen, ist das nahe am Game Over. Im Krieg zeigt sich letztlich euer strategisches, ein wenig auch euer taktisches, Geschick und ihr könnt hautnah erleben, ob eure Kriegsvorbereitung gelungen ist oder nicht. Erstmal halbwegs vertraut mit den zahlreichen Mechaniken, ist die Spielzeit einer Partie aber auch deutlich (!) geringer als zum Beispiel in. Ihr könnt durchaus einen Run an einem langen Abend schaffen. Verlieren ist also gar nicht so schlimm.Wenn euch das günstige Grundspiel anspricht, empfehle ich euch, gleich alle DLC nachzulegen, damit ihr das komplette Spielerlebnis habt. Die intensive Einarbeitung (Wiki und Youtube sind ein Muss!) lohnt sich. Denn Hearts of Iron 4 sorgt völlig problemlos für hunderte Stunden Spielspaß. Auch nach meinen rund 80 Stunden Beschäftigung entdecke ich ständig neue Dinge und habe die meisten Länder noch nichtmal angespielt. Auch vom Profiniveau, mit Island die Welt zu erobern, bin ich weit entfernt. Entsprechend werde ich nach diesem Check weiterkämpfen und Achievements jagen. Hearts of Iron 4 needs you!