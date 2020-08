GC20: 12 Minutes: Neuer Trailer verrät Cast zum Zeitschleifen-Thriller

PC XOne Xbox X

Im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live hat das spanische Indiestudio Nomada einen neuen Trailer zum innovativen Zeitschleifen-Adventure 12 Minutes (im E3-Angespieltbericht) gezeigt. In dem Point-and-Click-Abenteuer-Thriller spielt ihr einen Ehemann, dessen romantischer Abend mit seiner Frau zum Alptraum wird. Der Kniff dabei ist, dass ihr in einer zwölfminütigen, sich wiederholenden Zeitschleife gefangen seid, und sich das ganze Spiel aus der Top-Down-Perspektive nur in eurem Apartment abspielt.

Im Trailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, wird der prominente Cast für das Spiel enthüllt. So übernehmen James McAvoy (Abbitte, X-Men), Daisy Ridley (Star Wars) und Willem Dafoe (Platoon, The Florida Project, Aquaman), der zuletzt in Beyond - Two Souls einen Auftritt hatte, die Rollen der drei Hauptpersonen.

12 Minutes soll 2020 für PC, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.