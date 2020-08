GC20: Sam & Max - This Time It's Virtual als VR-Titel angekündigt // Trailer

PC

Im Rahmen der gamescom 2020 Opening Night Live hatten überraschend zwei "alte Hasen" einen kurzen Auftritt. Ok, das stimmt nicht ganz, denn eigentlich war es nur ein Hase und sein hundischer Partner. Die Rede ist natürlich von Sam & Max, die einigen von euch aus dem LucasArts-Klassiker Sam & Max Hit the Road von 1993 bekannt sein dürften.

Im offiziellen Ankündigungstrailer zu Sam & Max - This Time It's Virtual, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, seht ihr, wie das ungleiche Duo auch diesmal wieder für die Freelance Police in seiner ganz speziellen Art absurde Verbrechen aufklären und die Welt retten muss.

Beim Spiel wird es sich um einen VR-Titel handeln, der 2021 erscheinen soll und von Happy Giant entwickelt wird. Steve Purcell, der Schöpfer von Sam & Max, ist laut IGN als Berater für Spiel- und Art-Design sowie Geschichte mit an Bord. Auch David Nowlin und Dave Boat kehren als die Originalstimmen von Sam und Max zurück. Weitere Informationen zum Spiel sollen demnächst folgen.