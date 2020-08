PM: Spiele Tell Me Why: Kapitel 1 jetzt im Xbox Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Aufregende Neuigkeiten: Tell Me Why wurde zum Best Microsoft Xbox Game 2020 auf der gamescom gekrönt! Tauche jetzt ein in das erste Kapitel dieser preisgekrönten, dreiteiligen Geschichte von DONTNOD Entertainment und den Xbox Game Studios. Ab sofort ist Tell Me Why für Xbox One, Windows 10 PC, im Xbox Game Pass und via Steam erhältlich.

Tell Me Why beschreibt die Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler Ronan, die sich zehn Jahre nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Als die zwei in ihr Elternhaus im ländlichen Alaska zurückkehren, wird ihnen plötzlich klar, dass ihre gemeinsame Vergangenheit nicht ganz dem entspricht, wie sie sie bis dahin in Erinnerung hatten.

In Tell Me Why nutzt Du ein innovatives Gameplay, das auf dem zentralen Spielelement des Bandes aufgebaut ist – einer einzigartigen Verbindung zwischen Alyson und Tyler, die es ihnen ermöglicht, Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zu erleben. Einige dieser Erinnerungen beeinflussen den weiteren Spielverlauf und auch das Ende von Tell Me Why – je nachdem wie Du die Geschichte erzählen willst.

Das jüngste Abenteuer von DONTNOD entstand in enger Zusammenarbeit mit Organisationen und Experten aus den Fachbereichen Kultur, Mental Health und Transgenderforschung. Für eine realistische und respektvolle Darstellung des transsexuellen Tyler stützte sich das Kreativteam auf Beiträge aus verschiedenen Quellen – unter anderem auf die persönlichen Geschichten transsexueller, nonbinärer und nicht geschlechtsspezifischer Mitarbeiter bei DONTNOD und den Xbox Game Studios.

Und dieses Abenteuer geht noch weiter: Die drei Kapitel von Tell Me Why erscheinen mit Kapitel 2 am 3. September und dem finalen Kapitel 3 am 10. September. Wir können es kaum erwarten, dass Du diese spannende Geschichte Kapitel für Kapitel aufdeckst und Dich mit der Community über mögliche Verläufe und Entscheidungen austauschst, während Du Delos Crossing erkundest.

Kapitel 1 von Tell Me Why ist auf Xbox One, Windows 10 PC und Steam verfügbar. Außerdem ist das Spiel bereits ab dem ersten Tag auch Teil des Xbox Game Pass für Konsole und PC. Für die neuesten Informationen und Updates zu Tell Me Why folge dem offiziellen Social Media-Kanal oder schaue auf der offiziellen Website tellmewhygame.com vorbei.

