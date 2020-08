GC20: Unknown 9 - Awakening: Nextgen-Actionadventure im Teaser-Trailer

PC Xbox X PS5

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live hat Reflector Entertainment mit Unknown 9 - Awakening ein neues Actionadventure für PS5 und Xbox Series X angekündigt. Das Spiel ist im Unknown-9-Universum angesiedelt, zu dem es bereits Comics, Romane und Podcasts gibt.

Im Zentrum des in Indien angesiedelten Titels steht Haroona, die auf den Straßen von Kalkutta aufgewachsen ist und von Visionen ihres eigenen Todes heimgesucht wird. Haroona verfügt über mysteriöse Fähigkeiten, mit denen sie das Unsichtbare manipulieren kann. Auf ihrem Abenteuer wird sie von einem Mentor begleitet, mit dessen Hilfe sie in die mysteriöse verborgene Dimension, die als "The Fold" bekannt ist, eintreten kann. Einen ersten Eindruck vom Spiel vermittelt euch der stimmungsvolle Teaser-Trailer unter dieser News.