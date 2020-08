PM: Age of Empires III: Definitive Edition erscheint am 15 Oktober – jetzt vorbestellen! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Schlachtenmeister und Age-Fans aufgepasst! Der Countdown zum Start von Age of Empires III: Definitive Edition beginnt schon heute. In der gamescom: Opening Night Live zeigte unser Team den offiziellen Trailer, läutete die Vorbesteller-Phase ein und enthüllte das finale Veröffentlichungsdatum am 15. Oktober.

Bereits seit Jahren liebäugelten wir mit der Idee, die Age-Serie in einer überarbeiteten Form zu veröffentlichen. Mit jedem weiteren Spiel hörten wir den Wünschen unserer Fans zu, lernten und verfeinerten unseren Ansatz, um das bestmögliche Age-Erlebnis zu schaffen. Bereits in wenigen Monaten werden die Fans ihre Sammlung mit Age of Empires III: Definitive Edition endlich vervollständigen. Und all diejenigen, die die Schlachtfelder von Age das erste Mal betreten, werden die bestmögliche Version eines echten Strategie-Klassikers erleben. Dieses stark optimierte Erlebnis ist für uns der Standard, an dem wir die “Definitive Edition” eines echten Kultspiels messen.

In Age of Empires III: Definitive Edition erlebst Du brillante 4K-Grafik, überarbeitete 3D-Objekte, eine modernisierte Benutzeroberfläche, Multiplayer mit Crossplay-Unterstützung sowie vollständig überarbeitete Audiospuren und Soundtracks. Neben allen bisher veröffentlichten Inhalten bietet Age III: DE exklusiv zwei neue Spielmodi und zwei neue Zivilisationen.

In den Spielmodi haben wir eine Reihe von historischen Schlachten hinzugefügt, die in der Epoche des Spiels ausgetragen wurden. Außerdem gibt es erneut die Art of War-Herausforderungen, die von der Community bereits in Age of Empires II: Definitive Edition gefeiert wurden. In diesen maßgeschneiderten Herausforderungen erlebst Du nicht nur die Vor- und Nachteile der Echtzeitstrategie, sondern entdeckst auch die feinen Gameplay-Nuancen und Meta-Botschaften, die Age of Empires III zu einem der kultigsten Strategie-Titel aller Zeiten gemacht haben.

An Zivilisationen bietet bereits der Vorgänger Age III inklusive seiner Erweiterungen 14 Zivilisationen aus ganz Europa, Amerika und Asien. Diesem abwechslungsreichen Mix fügen wir in der Definitive Edition zwei weitere Kulturen hinzu: die Schweden und die Inkas. Die Schweden sind ein brandneuer Zuwachs im Franchise und decken eine der ungewöhnlichsten Großmächte der Geschichte ab. Eine kleine europäische Nation, die alle militärischen Konventionen in den Schatten stellte und dank ihrer innovativen Militärtaktiken zu einem Machtzentrum auf den europäischen Schlachtfeldern wurde. Dahingegen sind die Inkas eine eher traditionelle Zivilisation von Age of Empires und repräsentieren eines der größten Reiche Südamerikas, wo sie mächtige Städte, Zitadellen und Paläste aus massivem Stein errichteten. Egal, ob Du eher ein Städtebauer bist oder die militärische Vorherrschaft anstrebst: Hier ist für jeden Spielstil etwas dabei!

Apropos Zivilisationen: Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit bei World’s Edge besteht darin, die Kulturen und Völker, die wir in unseren Spielen darstellen, authentisch zu repräsentieren. Während der Entwicklung von Age III: DE wurde uns klar, dass wir diesem Anspruch in Bezug auf indianische Kulturen bisher nicht gerecht geworden waren. Zur Korrektur dieses Missstandes kamen wir mit Vertretern zusammen, um mehr über die einzigartige Geschichte und Kultur ihrer Völker zu lernen und sie auf respektvolle Weise darzustellen. Wiederkehrende Spieler werden daher feststellen, dass es einige Veränderungen in den Kulturen der Ureinwohner Amerikas gegeben hat. Bis zum 15. Oktober verraten wir weitere Details zu diesen Änderungen und hoffen, sie begeistern Dich genauso wie uns!

Du kannst den Start von Age of Empires III: Definitive Edition nicht abwarten? Dann ist heute Dein Glückstag: Als Age of Empires Insider hast Du die Chance, das Spiel zu testen und gemeinsam mit uns für den Launch vorzubereiten. Falls Du noch kein Insider bist, melde Dich einfach hier an. Falls Du bereits Teil des Programms bist, vergewissere Dich, dass Profil und dxDiag aktuell sind.

Vorbestellungen sind ab sofort im Microsoft Store und bei Steam möglich. Als Nutzer des Xbox Game Pass installierst Du das Spiel schon heute vor, sodass Du am 15. Oktober ohne Wartezeit loslegst. Dank verschiedener Angebote findest Du einen passenden Deal – egal, ob Du bereits eine Definitive Edition besitzt oder Age of Empires zum ersten Mal spielst!

Besitzer der Age of Empires III: Complete Collection auf Steam profitieren bei Kauf und Vorbestellung von 25 Prozent Nachlass, was einen Endpreis von 14,99 Euro bedeutet. Nutzer des Xbox Game Pass für PC und des Xbox Game Pass Ultimate sichern sich im Microsoft Store ebenfalls 25 Prozent Rabatt.

Falls Du auf Steam bereits die beiden Vorgänger Age of Empires: Definitive Edition und Age of Empires II: Definitive Edition besitzt, erhältst Du ebenfalls 25 Prozent Rabatt. Zusätzlich erscheint ein Komplett-Bundle mit allen drei Definitive Editions für nur 44,99 US-Dollar.

Falls Du Dich vor dem Start noch aufwärmen willst, spiele jetzt die beiden Definitive Editions der Vorgänger im Xbox Game Pass für PC bevor auch Age of Empires III: Definitive Edition am 15. Oktober Teil des Xbox Game Pass wird. Sichere Dir Deinen ersten Monat jetzt schon für nur 1 Euro!

Egal, wie Du Age of Empires III: Definitive Edition vorbestellst und spielst – wir können Deine erste Erkundung dieses spektakulären Spiels kaum abwarten! Um nichts zu verpassen, folge den offiziellen Kanälen von Age of Empires, schau regelmäßig auf unserer Website vorbei und werde Teil der großartigen Community. Im Namen der weltweiten Entwicklerteams danken wir Dir für Deine Geduld und Liebe zum Age-Franchise.

Für weitere News zu Age of Empires besuche die offizielle Website oder schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.