GC20: Gameplay-Trailer zu Medal of Honor - Above and Beyond

PC

Während der Gamescom 2020 Opening Night Live hat Respawn Entertainment einen Story-Trailer mit Gameplay-Szenen zum VR-Ego-Shooter Medal of Honor - Above and Beyond veröffentlicht. Im neuen Medal of Honor werdet ihr als Teil des Office of Strategic Sevice an Geheimoperationen im Zweiten Weltkrieg teilnehmen und auch den D-Day in VR erleben.

Der Trailer zeigt unter anderem, wie die Hände des Spielers eine geworfene Waffe auffangen oder ein Nazi-Offizier mit einer aufgehobenen Büste niedergeschlagen wird. Im Zuge des Auftritts wurde vom Entwickler betätigt, dass es in dem exklusiv für Oculus Rift erscheinenden Titel neben der Story-Kampagne noch weitere Modi geben wird. Medal of Honor - Above and Beyond wird im Winter 2020 erscheinen.