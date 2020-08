PM: Twelve Minutes: Brillanter Star-Cast im neuen exklusiven Xbox-Titel (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Annapurna Interactive beeindruckt mit jeder neuen Ankündigung, denn das Studio steht für einzigartige und innovative Spiele. Im Rahmen der gamescom: Opening Night Live enthüllte Annapurna Interactive den hochkarätigen Star-Cast ihres neuen interaktiven Thrillers Twelve Minutes, der exklusiv für Windows 10 PC, Xbox One und Xbox Series X erscheint.

Obwohl das Ensemble von Twelve Minutes während der gesamten Geschichte namenlos bleibt, wird es von umso populäreren Schauspielern repräsentiert. Mit dabei als “Der Mann” ist der Golden Globe-Nominierte James McAvoy, der bereits in Filmen wie Es Kapitel 2, Split und dem X Men-Franchise sein Können bewies. Unterstützt wird er von “Die Frau” alias Daisy Ridley, die Fans aus Star Wars: The Rise of Skywalker, Star Wars: The Last Jedi und Star Wars: The Force Awakens kennen. Ihnen gegenüber steht “Der Eindringling”, der von dem vierfach Oscar-nominierten Willem Dafoe – bekannt aus Filmen wie Der Leuchtturm, Das Florida-Projekt und At Eternity’s Gate – dargestellt wird.

„Es war erstaunlich, mit dieser unglaublich talentierten Besetzung zusammenzuarbeiten, um Twelve Minutes zum Leben zu erwecken“, sagte Luis Antonio, Regisseur und Schöpfer von Twelve Minutes. „Twelve Minutes verbindet die Genres Film und Gaming in einem interaktiven Thriller. Und diese außergewöhnlichen Schauspieler sind perfekt geeignet, um die nuancierten und komplexen Charaktere dieser Geschichte zum Leben zu erwecken.“ Wirf einen Blick hinter die Kulissen von Twelve Minutes und verfolge die Interviews der Darsteller und dem Entwickler bei Entertainment Weekly.

