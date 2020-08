GC20: Fall Guys Season 2 bringt Mittelalter-Thematik ins Spiel

PC PS4

In Season 2 von Fall Guys - Ultimate Knockout (im Test) wird es einige Neuerungen geben. Das haben die Entwickler im Rahmen der Gamescom 2020 Opening Night Live bekannt gegeben. Zunächst wird es natürlich neue Kostüme geben, die sich wie die neuen Minispiele am allgemeinen Thema Mittelalter entlang hangeln. Ihr könnt eure Bohne als Ritter, Wikinger, Drache und vieles mehr verkleiden. Die neuen Disziplinen, in denen ihr euch messen könnt, bieten prinzipiell das gleiche Erlebnis wie vorher, erweitern die Arenen aber um Zugbrücken, durch die Levels schwingende Riesenäxte, verschiebbare Kisten und vieles mehr. Einen Starttermin hat Mediatonic noch nicht verraten.