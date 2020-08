GC20: Age of Empires 3: Definitive Edition mit neuen Völkern // Trailer

PC

Bei der heutigen Opening Night Live der digitalen Gamescom wurde die Definitive Edition des 15 Jahre alten Age of Empires 3 angekündigt. Neben der wie bei Age of Empires 2 Definitive Edition (hier das Jörg-vs.-Heinrich-Jubiläumsvideo) aufpolierten Grafik wird es auch zwei neue Völker geben, die Inka und die Schweden. Die beiden Erweiterungen The Warchiefs und Asian Dynasties sind ebenfalls enthalten. Zusätzlich dabei sind 4K-Auflösung und verbesserter Sound sowie zwei neue Spielmodi, "Historische Schlachten" und "Die Kunst des Krieges"-Herausforderungsmissionen.

Ab dem 15. Oktober könnt ihr euch auf PC an die Besiedlung der neuen Welt versuchen - oder euch den Invasoren widersetzen – Gamepass-Besitzer natürlich kostenlos. Das Spiel wird im Windows Store und auf Steam veröffentlicht.