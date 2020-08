GC20: Call of Duty - Black Ops Cold War: Präsidialer Trailer zum Bösewicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2020 hat Entwickler Treyarch einen neuen Trailer zu Call of Duty - Black Ops Cold War präsentiert, das gestern in Call of Duty - Warzone angekündigt wurde. Der zeigte kein Gameplay, sondern eine Cutsene mit bekannten Charakteren aus dem Cold-War-Universum. Darin wird der Bösewicht von Black Ops Cold War vorgestellt.

Wenig überraschend für das Szenario ist ein böser russischer Spion der Gegenspieler. Der hört auf den Namen Perseus, hat schon in der Vergangenheit das Gleichgewicht der Supermächte gestört und bedroht die freie westliche Welt. Einen Gastauftritt zur Absegnung des Black-Ops-Einsatzes feiert Präsident Ronald Reagan.

Creative Director Dan Vondrak betonte während seines Auftritts bei der Opening Night Live, dass Spieler ihre eigene Hauptfigur für die Kampagne gestalten werden. Zudem wird ein Teil der Missionen weniger linear ausfallen, mit größeren Missions-Arealen und optionalen Zielen. Zudem werdet ihr Entscheidungen treffen, die Einfluss auf das Ende der Story nehmen.

Call of Duty - Black Ops Cold War erscheint am 13.11.2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One.