GC20: Doom Eternal – Erste Story-Erweiterung im Oktober // Trailer

Mit der Bezeichnung The Ancient Gods Part One kündigte Bethesda Anfang dieses Monats die erste Kampagnen-Erweiterung für Doom Eternal an, das wir in unserem Test mit der Note 9.0 bewertet haben. Im Zuge der Gamescom 2020 Opening Night Live wurde nun bekanntgegeben, dass der Download-Inhalt ab dem 20. Oktober 2020 zur Verfügung steht.

Zugleich wurde ein Trailer veröffentlicht, durch den ihr erste Hintergrundinformationen erhaltet. Es dürfte nicht überraschend sein, dass ihr abermals nicht weniger als „das Schicksal des Universums erneut bestimmen werdet“. Zwar wurden die Khan Maykr – Antagonist in Doom Eternal – besiegt, doch ein „Ungleichgewicht der Mächte [bedroht] die gesamte Schöpfung“. Mit der Unterstützung eines „alten Verbündeten“ müsst ihr euch nun ein weiteres Mal nach Urdak begeben.