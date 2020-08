PM: UBISOFT HEROES: SERIES 2 DER BRANDNEUEN CHIBI-FIGUREN UND EINZIGARTIGE KOLLABORATION MIT BACCARAT ANGEKÜNDIGT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 27. August 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die Series 1 der Ubisoft Heroes ab sofort im Ubisoft Store und über reguläre Vertriebskanäle erhältlich ist. Zudem erweitert Ubisoft das brandneue Set der Chibi-Figuren, inspiriert durch berühmte Helden aus der Ubisoft-Welt, mit einer Ankündigung der Series 2. Diese kann bereits vorbestellt werden und erscheint am 27. Oktober.

Ein neuer Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die Series 2 enthält vier bekannte Charaktere:

Ubisoft verkündet ebenfalls eine einzigartige Kollaboration mit Baccarat, der renommiertesten Kristallmanufaktur weltweit. Zur Feier des Launch der Series 1 der Ubisoft Heroes, haben sich Ubisoft und Baccarat zusammengetan, um die ikonische Assassin’s Creed-Figur Ezio Auditore mit einer einzigartigen Kreation aus blauem Kristall zu ehren. Diese handgemachte Figur, hergestellt von Baccarats Kunsthandwerkern, symbolisiert das einzigartige Know-How der 256 Jahre alten Krystallmarke. Bekannt für das unnachahmliche Talent seiner Glasbläser, Vergolder, Graveure und Zuschneider hat Baccarat die Ubisoft Heroes-Version von Ezio perfekt nachgebildet und präsentiert den Vorfahren von Desmond Miles in einer „Eagle Vision“-Version. Alle Assassin’s Creed-Fans haben die Möglichkeit, beim Erwerb der Series 1 Figuren-Box, diese außergewöhnliche Figur in limitierter Auflage zu gewinnen.

Fünf goldene Tickets wurden in die Series 1 Figuren-Boxen beigefügt. Diese können ab dem 27. August 2020 erworben werden. Wer ein goldenes Ticket findet, gewinnt die Ezio Adlerauge-Figur von Baccarat.

Alle Informationen und Regeln gibt es hier: ubisoft.com/news/heroescontest

Die Ubisoft Heroes Series 1 kann hier erworben werden.

Die Ubisoft Heroes Series 2 kann hier vorbestellt werden.

About Ubicollectibles

Ubicollectibles is a branch of Ubisoft that is composed of a team of genuine video game and geek culture fans who bring to life a wide range of premium, limited-edition collectible products. The Ubicollectibles items are meticulously crafted in close collaboration with the studios to appeal to the fans of Ubisoft’s popular brands. For further information, please visit facebook.com/ubicollectibles.