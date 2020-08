PM: Dreams: Was es gerade für PS VR zu spielen gibt (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was kann die Dreams-Community mit VR-Kreativwerkzeugen und – wirft einen Blick in den Kalender – etwas mehr als einem Monat Zeit anstellen? Es hat nur *einen Tag* gedauert, bis coole VR-Inhalte im Traumiversum Einzug gehalten haben. Ihr könnt jetzt schon Rail-Shooter, ein paar wilde interaktive Räume zum Erkunden und natürlich auch einen Haufen fantastischer Minispiele finden. Es ist nahezu unmöglich, sich auf 5 festzulegen … aber wir haben es versucht:

(Wir haben auch die VR-Erlebniseinstufung jeder Kreation hinzugefügt, die von Spielern vergeben wird und zeigt, wie viel Erfahrung ein Spieler vor dem Spielen schon in VR haben sollte. 1 steht für alle VR-Neulinge, 2 für diejenigen mit etwas Erfahrung und 3 für erfahrene VR-Spieler.)

Wire Buzzer, erschaffen von oooDORIENooo, stellt euer Können im Ruhigbleiben auf die Probe. Es geht darum, dass ihr einen Draht nicht berühren dürft, da ihr sonst – ihr könnt es euch sicher schon denken – einen guten alten Stromschlag verpasst bekommt.

Versucht unter diesem Link euer Glück.

ME wurde von Wargarble erschaffen und ist ein wahrhaft schräges und fantastisches VR-Erlebnis. ME nimmt euch mit auf eine Reise durch eine völlig abgedrehte und schöne Bilderwelt, die nur noch bizarrer wird, je tiefer ihr eindringt! Steht ihr auf Sachen, die man nicht in Worte fassen kann?

Spielt ME jetzt in Dreams.

Western Ride in eine klassische VR-Westernschießerei, die von larolagosta in Dreams erschaffen wurde! In Western Ride besteigt ihr eine Plattform, die sich bewegt, und müsst auf Ziele schießen, die im Laufe des Spiels auftauchen.

Versucht hier euer Glück.

Jeder liebt Pfeil und Bogen, oder? Archery VR wurde von Siramini erschaffen und ist eine der schlichtesten und gleichzeitig effektivsten VR-Kreationen, die wir bisher in Dreams gesehen haben. Ihr werdet immer wieder sagen „Nur noch einmal“, wenn ihr knapp den Volltreffer verfehlt.

Versucht euch hier an Archery VR.

Wir konnten gar nicht anders, als diese schaurige VR-Kreation weiterzuempfehlen. Dreams ist ohnehin schon ein aufregender Ort für das Horror-Genre – und jetzt noch mit zusätzlicher Immersion. Habt ihr euch noch zusätzliche Immersion gewünscht? SPINEBLOOD hat genau das Richtige für euch, wenn ihr euch mal gehörig gruseln wollt.

Folgt diesem Link zu Spooky VR Boat Ride.

_____

Und dann gibt es da noch all die neuen kreativen Inhalte, die außerhalb von VR entstehen.

Just Pogo wurde von A4325176890 erschaffen und hat sich unter uns Molecules schnell zu einer neuen Obsession entwickelt. Wie der Titel erwarten lässt, könnt ihr euch in Just Pogo nach Herzenslust durch immer schwieriger werdende Level springstocken (das ist doch ein richtiges Wort, oder?).

Stellt hier eure Pogo-Künste auf die Probe.

Die Aufgabe bei unserem letzten Community Jam bestand darin, dass die Träumer ihre eigenen „One Button“-Kreationen erschaffen sollten. Das hat zu einigen unglaublichen Spielen geführt – darunter auch Press X to Puzzle von Pixel_Gorilla. Ihr fangt einfach damit an, dass ihr die X-Taste drückt und dann … tja, keine Spoiler.

Das Ende ist sehr inspirierend.

Byvsens „Green Guy“-Kreationen haben uns schon einige Male in Staunen versetzt und The Snowball, die neueste Animation von byvsen, bildet da keine Ausnahme. In der Geschichte geht es um Bo, Green Guys Gefährten. The Snowball wird euch zum Lachen und zum Weinen und zum Tränenlachen bringen und wir können euch nur empfehlen, dass ihr euch sofort in Dreams stürzt und es euch anseht.

Hier ist der indreams-Link!

Tectonic, eine Zusammenarbeit zwischen den Schöpfern sanderobros und SDorin, ist eines der besten Rennspiele, das wir je in Dreams gespielt haben! Tectonic ist teils Autofahrt und teils pures Chaos und erfordert die allerschnellsten Reflexe. Das Spiel erhielt sogar ein VR-Update am selben Tag, als VR verfügbar wurde! Die Schöpfer haben das Spiel in drei unterschiedlichen Spielmodi hochgeladen, die alle gleichermaßen spaßig sind.

Macht hier in Tectonic die Rennstrecke unsicher.

Und jetzt noch etwas vollkommen anderes (und Unheimliches!): Left to Rot von Denjo92 ist ein absolut Furcht einflößendes Erlebnis, das wir einfach nur LIEBEN. Jedes weitere Wort würde zu viel spoilern …

Falls ihr euch traut, schnappt euch ein Kissen, hinter dem ihr euch verstecken könnt, und spielt es hier.

Es war bisher ein extrem aufregender Sommer im Traumiversum. Wir haben unsere erste Spielemesse im Spiel (was für ein Zungenbrecher) eingeführt. Die DreamsCom half uns dabei, herauszufinden, was in Dreams im Hinblick auf Events im Spiel möglich ist. An dieser Stelle also vielen Dank an alle, die sie unterstützt haben. Um die DreamsCom gebührend zu verabschieden, haben wir einen wunderbaren Videorückblick zusammengestellt, den ihr euch unten ansehen könnt! Falls ihr euch die Show noch nicht angeschaut habt: Sie ist noch in Dreams verfügbar und kann gespielt werden … und zwar für immer!

Folgt einfach diesem Link.

Ich kann es kaum erwarten, unsere Pläne für die Zukunft mit euch zu teilen, aber das muss noch bis zum nächsten Mal warten …

Wenn ihr über alle unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns in den sozialen Medien oder schaltet in einen unserer Twitch-Streams rein, die jeden Dienstag und Donnerstag um 18:00 Uhr MESZ stattfinden. PS: Teilt bitte alle eure Versuche, Just Pogo durchzuspielen, mit uns.