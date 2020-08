PM: Ein brandneues Mein TEAM-Erlebnis in NBA 2K21 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

als wäre es gestern, als ich das „Mein TEAM“-Entwicklertagebuch für NBA 2K20 geschrieben habe! Dieses Werk jedes Jahr zu verfassen, ist etwas, auf das ich mich immer wieder freue. Das Team hier bei Visual Concepts macht es mir mit ihren endlosen Ambitionen und ihrem unermüdlichen Arbeitseifer aber auch sehr leicht.

Für alle von uns war dies ein interessantes Jahr. Unsere Welt hat sich auf vielerlei Weise verändert. Die Art, wie wir unsere Leben gestalten, ist anders, als sie noch vor einem Jahr zu dieser Zeit war. Aber eine Sache ist trotzdem gleich geblieben: die Motivation und der Ehrgeiz des Teams, das an Mein TEAM gearbeitet hat. Wir haben einen Großteil dieses Spiels von zu Hause aus entwickelt. Dank Videokonferenzen kenne ich jetzt den Namen und das Gesicht jedes Kindes, dessen Eltern an Mein TEAM mitgearbeitet haben. Während Meetings haben sie gerne mal Gastauftritte hingelegt. Von unseren Wohnzimmern in eure: Schauen wir uns an, was euch in NBA 2K21 erwartet!

Bevor wir in die neuen Features, die ihr dieses Jahr spielen werdet, eintauchen, möchte ich euch zunächst etwas Wichtiges mitteilen, das Mein TEAM sowie den Übergang von PlayStation 4 zu PlayStation 5 betrifft.

Für diejenigen unter euch, die ihr „Mein TEAM“-Erlebnis in NBA 2K21 bei Veröffentlichung am 4. September auf PS4 beginnen wollen, habe ich tolle Neuigkeiten. Ich freue mich, bestätigen zu können, dass eure gesamte Sammlung und euer Fortschritt übertragen werden, sobald ihr die PS5-Version des Titels spielt. Das bedeutet, dass ihr Zugriff auf all eure gezogenen und verdienten Karten haben werdet (und auf jeglichen damit verbundenen Evolution-Fortschritt), euren Fortschritt in Domination, Triple Threat usw. sowie auf euren gesamten Kontostand an VC, „Mein TEAM“-Punkten und Token. Es wird alles da sein!

Die Übertragung ist ganz einfach und ihr müsst nichts dafür tun. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar zwischen der PS4- und PS5-Version hin- und herwechseln und sie abwechselnd spielen. Ihr werdet schon bald mehr über NBA 2K21 für PlayStation 5 erfahren.

Und hier noch die letzte Info, die gleichzeitig ein guter Reminder ist: Jeder, der die Mamba Forever Edition des Spiels für PS4 kauft, erhält ein Exemplar der Standard Edition von NBA 2K21 für PS5. Alle Einzelheiten dazu findet ihr in unseren FAQs. Für all meine „Mein TEAM“-Spieler da draußen: Das ist ein wirklich tolles Angebot, denn damit könnt ihr bereits „früh“ in diesem Jahr mit Mein TEAM durchstarten, ohne euch sorgen zu müssen, Fortschritt und/oder investierte Zeit zu verlieren. Wir halten euch den Rücken frei!

Alle unter euch, die ein Exemplar von NBA 2K21 im PlayStation Store vorbestellen, dürfen sich auf ein paar wirklich coole Packs freuen! Allein mit dem Kauf einer beliebigen Edition des Spiels über den PlayStation Store erhaltet ihr zwei kostenlose „Mein TEAM“-Promo-Packs. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten zusätzlich 10 Monate lang drei „Mein TEAM“-Promo-Packs pro Monat. Wenn ihr mitgezählt habt, dann macht das 30 Packs.

Mit der Vorbestellung der Standard Edition von NBA 2K21 erhaltet ihr bereits 10 kostenlose Promo-Packs (ein Pack pro Woche). Wenn ihr euch für die Mamba Forever Edition entscheidet, stehen sogar 40 kostenlose Promo-Packs für euch bereit. Die ersten 10 erhaltet ihr an eurem ersten Spieltag und die restlichen gibt es innerhalb der darauffolgenden 10 Wochen (jeweils drei pro Woche).

Und was ist in den Promo-Packs enthalten? Jedes Pack gewährt euch einen NBA-Spieler, den ihr zu eurem Team hinzufügen könnt. Darüber hinaus gibt es in diesen Packs seltene Karten, darunter ein paar der besten, die es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung geben wird! Eine mit der ich in letzter Zeit häufig gespielt und die ich lieben gelernt habe ist die „Diamond DeMarcus Cousins“-Karte. Brauchen wir nicht alle ein bisschen Boogie in unserem Leben? Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ihr diese Packs nicht ignorieren solltet. Sie beinhalten pro Pack nicht nur einen Spieler, sondern geben euch auch die Chance auf eine der besten Karten bei Veröffentlichung des Spiels!

Denk dran: NBA 2K21 könnt ihr hier vorbestellen.

NBA 2K21-Vorbestellung

Jetzt vorbestellen €69,99

Na gut. Lasst uns jetzt endlich über die Features reden.

An Mein TEAM mag ich besonders, dass sich der Modus stetig weiterentwickelt – sei es durch neue Karten, die die Metaebene verändern, oder neue Inhalte, die spannende Belohnungen bieten. Abgesehen davon bin ich sehr daran interessiert, diese Entwicklung zu einem Mechanismus umzustrukturieren, in den ihr, unsere Community, wirklich eintauchen könnt. Mit NBA 2K21 stellen wir euch das Saisonkonzept für Mein TEAM vor. Stellen wir gleich eine Sache klar: Saisons sind für alle kostenlos, es gibt keine kostenpflichtigen Bestandteile.

Ich habe zwei Grundsätze für das Design der „Mein TEAM“-Saison für 2K21: 1) Neue Preis-Updates in fast allen Modi in jeder Saison. 2) Dem Modus jede Saison etwas NEUES hinzufügen. Ich drücke mich hier absichtlich vage aus, damit ich keine Pläne verrate. Bitte nehmt mir das nicht übel. Manche Saisons werden neue Inhalte für euch zum Spielen bereithalten (wie etwa bei Spotlight Sims), andere wiederum neue Features für das Spiel oder eine spannende Belohnung, der ihr dann in der gesamten Saison hinterherjagen werdet. Für mich liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass sich jede Saison neu anfühlen soll. Ich möchte, dass der Beginn einer neuen Saison in der „Mein TEAM“-Community für Begeisterung sorgt, die uns alle ansteckt, und dass wir uns zusammen darauf freuen können.

Da die grundlegenden Level-Ideen geklärt sind, können wir uns jetzt genauer anschauen, was eine Saison wirklich ist. Die Dauer einer Saison ist nicht exakt festgelegt, beträgt aber in der Regel etwa sechs Wochen.

Während der Saison arbeitet ihr daran, tägliche, wöchentliche und Saison-Agendas abzuschließen. Wenn ihr Ziele abschließt, erhaltet ihr Erfahrungspunkte, mit denen euer Saison-Level steigt. Jedes Mal, wenn ihr im Level aufsteigt, bekommt ihr eine Belohnung. Wenn ihr den letzten Level einer Saison erreicht, erhaltet ihr den Hauptpreis der Saison. Ihr werdet viel spielen müssen, um das zu schaffen, aber jedes Mal wird die Belohnung die Mühe wert sein. Sehen wir uns doch gleich mal den Preis an, den es in der 1. Saison für das Erreichen des höchsten Levels gibt: Rosa Diamant Steph Curry! Es wird schwer werden, gleich zu Beginn des Spiels gegen einen Rosa Diamant Steph Curry antreten zu müssen. Ihr müsst einfach nur spielen, um ihn zu verdienen. Na, interessiert?

Mein TEAM Limited ist ein brandneuer „Mein TEAM“-Spielmodus für NBA 2K21. Dieser Modus kann jede Woche nur freitags, samstags und sonntags gespielt werden. Das Besondere daran ist, dass sich die Regeln für den Modus jedes Wochenende ändern, wenn ein neues Event aktiviert wird.

Beginnen wir mit den Grundlagen. Mein TEAM Limited ist ein 5-gegen-5-Online-Multiplayer-Modus, in dem ihr gegen andere „Mein TEAM“-Spieler antretet, die wie ihr Meisterschaftsringen hinterherjagen (dazu gleich noch mehr). Das Besondere, auf das ich oben schon angespielt habe, ist der Punkt, an dem das „Limited“ in Mein TEAM Limited zum Tragen kommt. Wir werden jedes Wochenende neue Einschränkungen für Aufstellungen einführen, um den Charakter des Spiels zu verändern. An einem Wochenende könnten wir eure Auswahl auf Spieler beschränken, die 23 Jahre alt oder jünger sind. An einem anderen Wochenende müssen alle Spieler in eurer Aufstellung Rubin oder niedriger entsprechen. Durch diese eingebauten Steuerungsmöglichkeiten können wir ein paar ziemlich spaßige Kombinationen erschaffen, die es euch möglich macht und euch dazu ermutigt, mehr verschiedene Karten aus eurer Sammlung zu benutzen. Die Suche nach hochwertigen Karten wird zu einem wichtigen Teil beim Kartensammeln in NBA 2K21!

Und jetzt zu den erwähnten Meisterschaftsringen. Jedes Wochenende könnt ihr euch einen neuen Meisterschaftsring holen. Wenn ihr ein Spiel in Mein TEAM Limited gewinnt, erhaltet ihr einen Preis. Den Preis könnt ihr euch ansehen, müsst dann aber eine wichtige Entscheidung treffen: Wollt ihr den Preis behalten, den wir euch anbieten, oder möchtet ihr ihn gegen einen von zwei Überraschungspreisen eintauschen? Diese Preise können besser, aber auch schlechter sein, als der Preis, den wir euch angeboten haben (auch der wöchentliche Meisterschaftsring kann darunter sein). Wir werden einige kreative Preise für euch haben, damit euch die Entscheidung nicht zu leicht fällt!

Nach dem finalen Limited-Event der Saison werdet ihr eure Meisterschaftsringe gegen einen rangbasierten Preis eintauschen, der auf der Anzahl der gesammelten Ringe basiert. Wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die alle Meisterschaftsringe der jeweiligen Saison gesammelt haben, erhaltet ihr den Hauptpreis der Saison für Mein TEAM Limited. Dieser Hauptpreis wird eine sehr starke Karte sein, um dich euch all eure zukünftigen Gegner beneiden werden. Und seien wir ehrlich: Die CPU bei „Triple Threat“-Spielen wird so auf Hochtouren gebracht! Diejenigen unter euch, die es geschafft haben, einen oder mehrere Meisterschaftsringe der Saison zu ergattern, werden mit rangbasierten Preisen belohnt, die auf der gesammelten Anzahl basieren.

Mein TEAM Unlimited wurde in NBA 2K19 eingeführt und entwickelte sich für viele Spieler gleich zum Modus erster Wahl in Mein TEAM. In NBA 2K21 erfährt Unlimited seine nächste Weiterentwicklung. Dieses Jahr besteht Unlimited aus 9 Ligen, die ihr durchspielen müsst, um es an die Spitze zu schaffen!

Jede Liga in Mein TEAM Unlimited 2.0 besteht aus bis zu 12 Spielen. Um in die nächste Liga aufzusteigen, müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Spielen in eurer aktuellen Liga gewinnen. In der ersten Liga müsst ihr zum Beispiel nur drei von den 12 Spielen erfolgreich meistern, um aufzusteigen. Sobald ihr den dritten Sieg in der Tasche habt, qualifiziert ihr euch automatisch für die nächste Liga. Die restlichen Spiele in dieser Liga müssen nicht mehr gespielt werden. Je höher die Liga, desto mehr Siege braucht ihr, um weiter aufzusteigen. Falls ihr die Siegesanforderungen für den nächsten Aufstieg nicht erreicht, haben wir uns für etwas mehr Nervenkitzel Folgendes überlegt: Damit ihr euch nicht auf euren bereits gesammelten Lorbeeren ausruhen könnt, müsst ihr, um in eurer aktuellen Liga zu bleiben, eine gewisse Anzahl von Spielen (von den 12) gewinnen!

Das in NBA 2K21 neue Tauschgeschäft-Feature ermöglicht euch ab sofort, eure Karten abzugeben und gegen tolle Preise eintauschen! Jede Saison im diesjährigen Mein TEAM hält neue Tauschgeschäfte für euch bereit, in denen es exklusive Karten zu sammeln gibt, die nur hier erhältlich sind. Ihr hört richtig. Manche Karten gehören sogar zur Elite. Der Wert der Belohnung gibt dabei vor, wie viel Mühe in das Tauschgeschäft gesteckt werden muss. Ein Probetausch kostet euch zum Beispiel für einen höherwertigen Spieler einen PG der Eastern oder Western Conference mit einer Gesamtwertung von 90 oder höher. Die Flexibilität des Systems ermöglicht es uns, individuelle Tauschgeschäfte anzubieten, die sowohl auf unsere neuesten Nutzer, als auch auf unsere treuesten und leidenschaftlichsten Nutzer ausgerichtet sind.

Was ich an diesem Feature besonders toll finde, ist, dass sich euch eine weitere Möglichkeit bietet, ungenutzte Karten eurer „NBA 2K20“-Sammlung sinnvoll zu nutzen. Bei Mein TEAM Limited und dem Tauschgeschäft solltet ihr euch aber immer darüber im Klaren sein, was ihr tut, wenn ihr entscheidet, dass ihr eine Karte aus eurer Sammlung nicht mehr braucht, weil sie nicht in eure „beste“ Aufstellung passt. In Mein TEAM Limited gibt es nicht die „beste“ Aufstellung und beim Tauschgeschäft wisst ihr nie genau, welche Karte auf euch wartet!

Nach einer einjährigen Auszeit in NBA 2K20 könnt ihr eure Spieler in NBA 2K21 wieder mit einzigartigen Plaketten ausstatten! Wenn ich ehrlich bin: Ich habe dieses Feature letztes Jahr wirklich vermisst. Es hat schon was, die neueste und beste Karte zu ziehen und dann auch noch die Möglichkeit zu haben, sie zu individualisieren und an euren Spielstil anzupassen.

Für diejenigen unter euch, die mit dem „Mein TEAM“-Erlebnis noch nicht so vertraut sind: Bei Mein TEAM wird es Plakettenkarten geben, mit denen ihr euren Spielern Plaketten verleihen oder deren Plaketten aufwerten könnt. Habt ihr zum Beispiel eine Karte ohne „Clamps“ (Klette) (und der Spieler ist berechtigt), könnt ihr auf euren Spieler eine Klette-Plakettenkarte anwenden. Ein tolle Möglichkeit, um euer Team besser denn je anpassen zu können!

Außerdem gibt es ein paar Veränderungen und Verbesserungen, seitdem ihr dieses Feature zuletzt gesehen habt. Die Plakettenkarten gibt es ab sofort in Bronze, Silber, Gold und Hall of Fame (oh ja!). Um einen Spieler aufzuwerten, müsst ihr mit der Bronze-Version der Plakette anfangen. Der nächste Schritt ist die Silber-Version der Plakette, bevor ihr die Karte mit der Gold-Version aufwerten könnt. Die „Hall of Fame“-Versionen der Plaketten wird es nur vereinzelt geben. Ihr könnt sie bei Preisverleihungen, aber auch während des Spiels (als Saison-Level-Belohnungen zum Beispiel) ergattern. Für alle, die das Spiel kennen: Ihr wisst, wie sehr sich die richtige „Hall of Fame“-Plakette auf das Spielerlebnis auswirken kann! Eine weitere, sehr wichtige Veränderung ist, dass Spieler abhängig von ihren Archetypen/Spielstilen nur bestimmte Plaketten erhalten können. Es macht nicht viel Sinn, eine „Brick Wall“-Plakette (Ziegelwand-Plakette) bei Steph Curry einzusetzen, oder?

Die Evolution-Karten spielen seit der Einführung in NBA 2K20 eine große Rolle beim „Mein TEAM“-Erlebnis. Die Möglichkeit, Karten zu erhalten und sie auf höhere Ebenen aufzuwerten, fühlt sich wirklich gut an, weil ihr mit euren Sammlungen etwas Schweiß-Kapital aufbauen könnt. Die Evolution-Karten sind auch in NBA 2K21 wieder da und besser als je zuvor!

Neu in NBA 2K21 ist aber, dass ihr mehr Einfluss darauf habt, wie sich eure Evolution-Karten beim Aufsteigen entwickeln. Das liegt daran, dass wir den Evolutionsprozess durch ein neues Konzept mit Verzweigungen erweitert haben. Erreicht ihr mit eurer Evolution-Karte eine Wahlebene, habt ihr die Wahl zwischen zwei Plaketten, auf die ihr euch für die aktuelle Karte fokussieren wollt.

Das bedeutet, dass in NBA 2K21 nicht alle komplett entwickelten Evolution-Karten identisch sind. Das finde ich absolut klasse. Mein TEAM ist ein Modus voller Fantasie. Ein Modus, in dem der Spieler selbst Entscheidungen trifft und Anpassungen vornimmt. Das Hinzufügen von anpassbaren Evolution-Karten zum Spiel bringt uns dieses Jahr noch einen Schritt weiter. Mit diesem Werkzeug lassen sich Spieleraufstellungen individueller gestalten und ihr könnt eurem Team einen kleinen Vorsprung auf dem Court verschaffen. Ich bin schon sehr gespannt, welche Entscheidungen ihr dieses Jahr treffen werdet. Wir haben ein paar kreative Ideen in Planung!

Manchmal sagen Unternehmen, dass sie etwas zur „Verbesserung der Lebensqualität“ hinzufügt haben. In NBA 2K21 handelt es sich beim Zieltracking genau darum. Für Spieler von Mein TEAM wird dieses Jahr sehr viel los sein. Euch stehen jede Menge Saison-Agendas zur Verfügung, denen ihr gleichzeitig nachgehen könnt (erzielt Punkte mit diesem Spieler, gewinnt so viele Spiele in jenem Modus, landet neun Dreier mit einem Saphir usw.). Mit diesem neuen Feature könnt ihr bis zu neun Saison-Agendas oder dynamische Ziele eurer Wahl markieren. Ihr könnt diese markierten Agendas/Ziele im Offline-Gameplay von Mein TEAM sehen und überprüfen, um euch daran zu erinnern, was ihr im aktuellen Spiel erzielen sollt.

Jetzt müsst ihr euch nicht mehr merken, wie viele Punkte ihr doch gleich mit Klay Thompson erzielen solltet. Legt das Ziel fest und schaut es euch noch mal an, bevor ihr euer nächstes Spiel startet. Dieses Feature gefällt mir wirklich sehr gut bei NBA 2K21. Ich glaube, wir können daran noch mehr herumbasteln, um es für euch noch nützlicher zu gestalten. Haltet nach weiteren Infos hierzu Ausschau!

In NBA 2K20 haben wir eine besondere „Mein TEAM“-Momente-Herausforderung gestartet. Die Herausforderung läuft noch bis zum 28. August. Spieler, die sie erfolgreich abschließen, erhalten sofort 21 Token in NBA 2K20. Außerdem erhaltet ihr zusätzlich ein kostenloses „Mein TEAM“-Pack, das darauf wartet, am 4. September von euch in NBA 2K21 geöffnet zu werden! Ich werde euch die Überraschung, was sich in dem Pack verbirgt, nicht verderben, aber ich kann schon mal sagen, dass es keine Spieler enthält … und dass ihr es unbedingt haben wollt! Lasst es euch bloß nicht entgehen!

Weitere Informationen zu dieser Herausforderung findet ihr im offiziellen Twitter-Konto von Mein TEAM. Ich kann euch nur empfehlen, uns dort zu folgen, um all unsere neuesten Infos, Inhalte, Details über die Saisons und Kabinen-Codes zu Mein TEAM zu erhalten!

In vielerlei Hinsicht betrachte ich NBA 2K19 als die Wiedergeburt von Mein TEAM, wie wir es heute kennen. Es wies zahlreiche neue Features auf, die den Grundstein für den Punkt gelegt haben, an dem wir heute stehen. NBA 2K20 trug die Fackel letztes Jahr auf fantastische Weise weiter und fügte wiederum eigene prägende Features hinzu. Für mich ist Mein TEAM in NBA 2K21 der beste Beweis dafür, dass das verantwortliche Entwicklerteam jetzt richtig in Fahrt gekommen ist. Die diesjährigen Features sprechen für sich. Neue Modi. Neue Ideen. Und neue Wege, die Spieler das ganze Jahr über zu begeistern.

Ich persönlich gehöre einer Reihe unterschiedlicher Gaming-Communitys an. Das trifft sicher auf viele von uns zu. Ihr, unsere Community von Mein TEAM, steht für dieses Entwicklerteam an erster Stelle. Wir bleiben weiter dran, und ich glaube, das ist extrem wichtig für den langfristigen Ausbau dieses Modus. Und wir werden nie aufhören, diesen Modus weiter auszubauen. Dass wir dieses Jahr Saisons eingeführt haben, ist das beste Beispiel dafür, was ich meine.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei jeder einzelnen Person hier bei Visual Concepts bedanken, die an Mein TEAM in NBA 2K21 mitgearbeitet hat. Millionen Spieler werden in den Genuss eurer harten Arbeit kommen! Es war ein ganz schönes Auf und Ab. Im Büro arbeiten. Im Homeoffice arbeiten. Ganz woanders arbeiten. Kinder und Haustiere feierten Gastauftritte in Meetings. Ich werde dieses Jahr ganz bestimmt nicht vergessen. Doch bei allen Höhen und Tiefen haben wir nie nachgelassen, und das sieht man am Endergebnis! Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ein großes Dankeschön von allen hier bei Visual Concepts für eure treue Unterstützung. NBA 2K21 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Wir können es kaum erwarten, bis ihr das Spiel endlich in den Händen haltet!